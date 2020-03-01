Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Вчені приголомшили заявою про роботу серця у чоловіків

  • 33
Серце - фото 1
Серце / rsna

Серця чоловіків прокачують через себе кров не зовсім так, як це роблять "жіночі" серця. До такого висновку прийшли американські кардіологи.

Використовуючи знімки МРТ, вони з'ясували, що стінка лівого шлуночка жінок сильніше напружується під час скорочень, а в крові при цьому виникає більше вихрових течій.

І ще: 9 категоричних ТАБУ під час сексу: інструкція для чоловіків

При цьому серцевий м'яз чоловіків витрачає більше енергії під час скорочень, ніж у представниць слабкої статі.

Такі розбіжності, як припускають дослідники, можуть пояснювати те, чому хвороби серця і судин, а також стрес вражають чоловіків і жінок з різною частотою. Інші відмінності у серцях у чоловіків і жінок відомі вже давно. Наприклад, жіночі серця менші в середньому за розміром і б'ються швидше, ніж у чоловіків.

Вчені приголомшили заявою про роботу серця у чоловіків - фото 389443

Читайте також: Дієтологи назвали п'ять причин починати ранок з вівсянки

Джерело: rsna
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 суто українських приказок, які ви говорите неправильно
  • 26 лютого, 10:00
  • 1859
Привітання з 8 березня 2020: найкращі побажання жінкам українською
  • 26 лютого, 17:02
  • 201466
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2134410
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Медицина