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Вчені приголомшили заявою про роботу серця у чоловіків
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Серця чоловіків прокачують через себе кров не зовсім так, як це роблять "жіночі" серця. До такого висновку прийшли американські кардіологи.
Використовуючи знімки МРТ, вони з'ясували, що стінка лівого шлуночка жінок сильніше напружується під час скорочень, а в крові при цьому виникає більше вихрових течій.
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При цьому серцевий м'яз чоловіків витрачає більше енергії під час скорочень, ніж у представниць слабкої статі.
Такі розбіжності, як припускають дослідники, можуть пояснювати те, чому хвороби серця і судин, а також стрес вражають чоловіків і жінок з різною частотою. Інші відмінності у серцях у чоловіків і жінок відомі вже давно. Наприклад, жіночі серця менші в середньому за розміром і б'ються швидше, ніж у чоловіків.
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