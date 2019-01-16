Вчені пояснили розташування статуй на острові Пасхи

Науковці виступили з новою гіпотезою, що пояснює розташування статуй на острові Пасхи.

За версією фахівців, кам'яних ідолів могли встановлювати поруч з джерелами прісної води.

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Дослідників давно цікавить питання, чому жителі острова Пасхи доклали стільки зусиль для зведення масивних статуй (моаї) і за яким принципом вибирали місця для їх встановлення. Фахівці проаналізували розташування аху – церемоніальних платформ на острові. Дослідження показало, що постаменти розташовані там, де знаходяться джерела прісної води. Поки фахівці вивчили тільки західну частину острова, дослідження планують продовжити.

"Коли ми почали вивчати особливості гідрології, то помітили, що доступ до прісної води і розташування статуй тісно пов'язані один з одним, – зазначає один з авторів дослідження Карл Ліпо. – Ми виявили, що місця розташування аху були прив'язані до місць, де з'являються свіжі ґрунтові води. Місця без аху або моаї не мали прісноводних джерел". Вчені відзначають, що така картина спостерігалася як біля узбережжя, так і в глибині острова.

Вчені пояснили розташування статуй на острові Пасхи

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