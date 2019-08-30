Чому краще мати романтичні стосунки

Дослідники підтвердили протибольовий ефект соціальної підтримки. Присутність романтичного партнера у вашому житті може зменшити біль навіть без словесного або фізичного контакту.

Фахівці з Австрії та Іспанії вимірювали больову чутливість у 48 гетеросексуальних парах.

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Учасники експерименту мали оцінити силу больових відчуттів в присутності партнера або на самоті.

Як чоловіки, так і жінки легше переносили біль, коли поруч знаходився романтичний партнер. При цьому учасники експерименту не спілкувалися один з одним і не торкалися одне одного.

"Неодноразово було показано, що розмова і дотик зменшують біль, але наші дослідження доводять, що навіть пасивна присутність романтичного партнера може зменшити її", – зазначив один з авторів дослідження Стефан Дючек.

Переваги стосунків

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