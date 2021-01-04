Вчені пояснили, чому ялинка завжди зелена

Вчені знайшли відповідь на питання, чому хвойні дерева цілий рік залишаються зеленими. Причина – в короткому циклі фотосинтезу, на який вони переходять взимку.

Відкриття зробили біологи з Університету Умео в Швеції спільно з фахівцями з Канади і Нідерландів.

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Взимку світлова енергія поглинається молекулами зеленого хлорофілу, але не використовується в наступних реакціях фотосинтетичного механізму, оскільки низькі температури зупиняють більшість біохімічних реакцій. При яскравому сонці і низьких температурах надлишок світлової енергії може пошкодити білки фотосинтетичного механізму. Тому більшість дерев скидають листя на зиму.

Але у сосни або ялинки фотосинтетичний апарат влаштований особливим чином, завдяки чому їх хвоя залишається зеленою протягом всього року. Дослідники уточнюють, що протягом трьох сезонів вони спостерігали за соснами на півночі Швеції. Хвойні дерева, що пристосувалися до холодів, зіграли важливу роль у виживанні людства. Без них наші предки не освоїли б північні землі, оскільки саме дерева йшли на будівництво і опалення будинків.

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