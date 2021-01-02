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Сонце впало у депресію: про що це говорить
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Сонце впало в депресію після низки спалахів на початку грудня. Найближчим часом нових спалахів на Сонці не очікується.
Про це повідомляється на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту РАН.
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Вчені говорять, що зараз ні на стороні, зверненій до Землі, ні на зворотному боці зірки немає джерел швидкого сонячного вітру. Рівень рентгенівського випромінювання на одному з найнижчих рівнів за весь 2020 рік. Активність сонячних центрів пригнічена. За останні два тижні на нашій зірці не зареєстровано жодного помітного, хоча б і слабкого, спалаху.
Перерва в активності типова для початкової фази сонячного циклу, стверджують фахівці. У довгостроковій перспективі астрофізики прогнозують рік "відносно спокійний з помірним зростанням сонячної активності". За їхніми даними, може пройти до 10-20 слабких магнітних бур. Абсолютна потужність сонячних спалахів буде невеликою, а вплив на Землю слабким.
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