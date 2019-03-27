Функції, які пожирають заряд вашого iPhone

На кожному iPhone є особливо ненажерливі функції, які витрачають заряд акумулятора найшвидше. Як їх відключити розповідаємо нижче.

Екранний час. Нова функція iOS 12 – головний пожирач заряду акумулятора iPhone. Функція у фоновому режимі стежить за будь-якою активністю користувача і веде статистику.

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Голосовой помічник Siri. Розумний асистент Siri на другому місці за впливом на акумулятор iPhone. Причому навіть у тому випадку, якщо ви не викликаєте Siri в принципі і не запитуєте у неї виконання різних команд. Як таке може бути? Далеко не всі знають, але вже не першу версію iOS, Siri виконує на iPhone куди більше функцій, ніж просто відповіді на запитання. Siri безперервно працює у фоновому режимі, створюючи різні рекомендації, намагаючись вгадати наступний запит в пошук тощо.

Автояскравість. І третя функція, регулювання якої допоможе значно збільшити час автономної роботи iPhone. У випадку з цією опцією користувачеві доведеться докласти трохи більше зусиль, щоправда, вони несуттєві. На кожному iPhone за замовчуванням включена функція автоматичного регулювання яскравості. iPhone сам визначає, на якій яскравості має працювати дисплей.

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