На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вчені пояснили, чому люди бояться лоскоту
-
- 73
Виявилося, що все криється в роботі певних структур головного мозку, а людині рефлекс лоскоту дістався від далеких предків, які за допомогою нього реагували на комах і тварин.
Єдиної думки про те, звідки взявся лоскіт, в наукових колах немає досі. За однією з версій, це рефлекторна реакція людини на більш дрібних представників тваринного світу, яка в ході еволюції залишилася на місці.
І ще: Фахівці назвали найкорисніші напої для чоловічого організму
Вона покликана захищати людей від отруйних істот. За іншою гіпотезою, лоскіт є побічним ефектом, що виник при розвитку ЦНС. На такий вид дотику реагують дві зони мозку. Перша включає захисну функцію, друга – відповідає за приємні відчуття.
При цьому під час реакції у людини блокується робота мовних центрів, і вона не може вимовити жодного членороздільного звуку. Цікавим є той факт, що полоскотати самого себе не вийде. Вся річ у тому, що організм прекрасно розуміє, від чого виникає реакція і реагує очікувано.
Це цікаво: Чому йогурт не варто їсти вранці
- 06 липня
-
21:48Розвінчані популярні міфи про користь імбиру
-
21:22Найначитаніші люди за знаком Зодіаку
-
21:12Привітання на Івана Купала своїми словами: побажання у прозі 7 липня
-
21:007 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Холостяк Макс Михайлюк показав нову обраницю-модель
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:31Привітання на День ангела Івана у прозі: побажання своїми словами
-
20:15Як бути успішним на роботі і залишатися собою
-
20:02Картинки з Днем ангела Івана 2020: листівки і відкритки на іменини
-
19:52Ранній шлюб назвали однією з причин поширеної поганої звички
-
19:44Кухня чи ванна: у Нью-Йорку здають квартиру з дивним плануванням
-
19:25Маша Єфросиніна захопила сімейним знімком
-
19:13Чи спеції та гостра їжа рятують від коронавірусу
-
19:05Привітання з Івана Купала: красиві поздоровлення зі святом
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:54Apple відмовилася ремонтувати застарілі MacBook: названа причина
-
18:41Холодні і смачні: кавові коктейлі, які ідеально пити влітку
-
18:30Картинки з Івана Купала: вітальні листівки та відкритки на 7 липня
-
18:22Користь поцілунків, або три причини цілуватися частіше
-
18:17Рятувальниця Малібу: зваблива Демі Роуз у купальнику (фото)
-
18:10Привітання з Днем ангела Івана 2020: вірші, смс і проза з іменинами
-
18:00Гороскоп на 7 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Так виглядають найпопулярніші спідниці цього літа
-
17:46Чоловік перетворив моторошне горище у рай для дружини: фото
-
17:40Свято Івана Купала 2020: дата, традиції та обряди, які треба зберегти
- 06 липня
-
20:15Як бути успішним на роботі і залишатися собою
-
18:41Холодні і смачні: кавові коктейлі, які ідеально пити влітку
-
17:10Чи передається коронавірус через взуття: відповідь медиків
-
14:25З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято
-
13:146 липня: що не можна робити напередодні Івана Купала
-
09:05Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 6 липня
-
07:27Погода в Україні 6 липня: точний прогноз на понеділок
- 05 липня
-
21:51Порносайт вивчив закономірності між політичними і сексуальними уподобаннями користувачів
-
19:23Що ви робите зі старими зарядками після покупки нових iPhone: нове опитування від Apple
-
17:47Дівчина тижня: відверта фітнес-модель Яніта Янчева, яка заводить своїми формами (18+)
-
14:27Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:52Нові пісні липня: плейлист популярної музики для гарного настрою
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 липня
-
08:3210 порад, які допоможуть вам не переїдати
- 04 липня
-
21:21Рятувальники Малібу: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес похизувалися кубиками пресу (18+)
-
18:23Чому змінювати свою думку – нормально: 5 простих і логічних причин
-
15:10Названі способи раз і назавжди позбутися печії
-
12:43Три причини, чому буває нудно на роботі
-
09:54Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 липня
-
08:33Audi створили перший в світі електромобіль з трьома моторами
- 03 липня
-
21:32Методом проб і помилок: учені назвали 3 умови, які гарантують жіночий оргазм
-
18:03ТОП 10 хітів, які очолювали чарти Billboard у 90-х: ностальгійна добірка
-
15:05Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
-
12:00День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті
-
11:32Курс валют в Україні на 3 липня: гривня впала в ціні, а долар і євро – подорожчали