Вчені пояснили, чому люди бояться лоскоту

Виявилося, що все криється в роботі певних структур головного мозку, а людині рефлекс лоскоту дістався від далеких предків, які за допомогою нього реагували на комах і тварин.

Єдиної думки про те, звідки взявся лоскіт, в наукових колах немає досі. За однією з версій, це рефлекторна реакція людини на більш дрібних представників тваринного світу, яка в ході еволюції залишилася на місці.

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Вона покликана захищати людей від отруйних істот. За іншою гіпотезою, лоскіт є побічним ефектом, що виник при розвитку ЦНС. На такий вид дотику реагують дві зони мозку. Перша включає захисну функцію, друга – відповідає за приємні відчуття.

При цьому під час реакції у людини блокується робота мовних центрів, і вона не може вимовити жодного членороздільного звуку. Цікавим є той факт, що полоскотати самого себе не вийде. Вся річ у тому, що організм прекрасно розуміє, від чого виникає реакція і реагує очікувано.

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