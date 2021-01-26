Вчені пояснили, чим небезпечний боді-позитив

Боді-позитив з кожним роком набуває все більшої популярності у всьому світі. Здавалося б, такий рух мав позбавити нас проблем, пов'язаних з культом худорлявості, але не все так просто.

По-перше, поняття краси однозначно розширилося. Тепер на модних показах і обкладинках журналів можна побачити не тільки дівчину з ідеально відретушованою шкірою і без єдиного натяку на жировий прошарок.

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По-друге, новий соціальний тренд вчить поважати оточуючих. Цькування недопустиме, особливо якщо його ґрунтом є зовнішні ознаки: фігура, колір шкіри, риси обличчя або будь-які захворювання. Зрештою боді-позитив допоміг багатьом людям прийняти себе, врятував їх від анорексії, розладів харчової поведінки, депресії і навіть відчайдушних вчинків. Адже нав'язані стандарти краси є сильним орієнтиром, а прагнення їм відповідати в більшості випадків стає нездоровим явищем.

Проте існують і негативні наслідки боді-позитиву, які можна описати фразою "з крайнощів у крайнощі". Звичайно, ми не маємо права узагальнювати і говорити за всіх представників руху. Але, погодьтеся, певні проблеми на його тлі теж стали розвиватися. Таким чином збільшилася кількість людей із зайвою вагою. З'явилося ігнорування проблем зі здоров'ям, воно стало "виправданим". А найгірше, що з'явилася агресія стосовно худих.

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