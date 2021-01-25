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5 продуктів, які мають бути в раціоні всіх жінок після 40
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Після 40 років збалансоване харчування допоможе жінкам не тільки підтримати фізичну форму і здоров'я, а й захистить організм від багатьох захворювань.
До таких корисних продуктів, в першу чергу, відноситься шпинат. У ньому багато магнію, який знижує симптоми ПМС. Також він корисний для здоров'я кісток, допомагає контролювати рівень цукру в крові і знижує ризик нападів астми.
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Варто включити в раціон і насіння льону. Завдяки великим дозам омега-3 жирних кислот, цей продукт чудово підходить для серця і підтримки рівня цукру в крові. Щоденне вживання насіння льону має протизапальну дію на організм. Також льон прекрасно підходить для нормалізації роботи кишечника, особливо під час подразнень.
Журавлина – не тільки корисна, але і дуже смачна ягода. Вона багата фітонутрієнтами і антиоксидантами, що сприяє захисту від хвороб серця, від карієсу, від інфекцій сечовивідних шляхів. Помідори можна зустріти майже в кожному будинку, але багато хто недооцінює важливість цього продукту в раціоні. Дослідження показують, що лікопін, який міститься в помідорах, допомагає знизити ризик розвитку раку грудей і серцевих захворювань. Вкрай корисний для роботи серця овес, також він допомагає поліпшити травлення, контролює артеріальний тиск, допомагає запобігти перепадам настрою, пов'язаним з ПМС.
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