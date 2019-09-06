На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вчені поставили крапку у питанні про Чудовисько озера Лох-Несс
-
- 28
Науковці нарешті повідомили про результати дослідження проб води знаменитого озера Лох-Несс. Міжнародна команда дослідників більше року вивчала зразки ДНК в шотландському озері.
У пошуках свідчень існування Чудовиська озера Лох-Несс, міжнародна група генетиків взяла 250 проб води в різних районах озера.
І ще: Ви будете здивовані, але білки підслуховують пташок
У воді зберігаються сліди живих істот: фрагменти шкіри, луски, пір'я, а також відходи життєдіяльності. Використовуючи передові методи відбору проб ДНК, вчені виявили близько 500 мільйонів послідовностей і тепер готові повідомити, чи живе в озері Нессі.
Легенда про гігантську істоту, що живе в прісноводому озері Шотландії, імовірно, бере початок у VI столітті нашої ери. Найчастіше висловлювалося припущення, що Нессі – це плезіозавр або схожа на нього рептилія.
Однак вчені не виявили ніяких доказів існування міфічної істоти. Згідно з аналізом ДНК, в озері немає плезіозавра, так само, як і немає акули, чи навіть сома. На думку вчених, не можна виключити, що "прототипом" Нессі був великий вугор, якого могли бачити місцеві жителі.
Читайте також: Клички для котів і кішок: прикольні імена, як назвати улюбленця
-
22:52Науковці пояснили, звідки беруться шульги
-
22:24Правила поведінки у спортзалі, яких слід дотримуватися кожному
-
21:54Вчені поставили крапку у питанні про Чудовисько озера Лох-Несс
-
21:45Науковці виявили несподівану заміну сексу: ви теж це робите
-
21:31В Австрії стадіон засадили деревами: фото, яке заворожує
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:22Двоколірні джинси: новий тренд у Instagram
-
21:117 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Робота українців потрапила до списку найкращих інтер'єрів року
-
20:42Ви будете здивовані, але білки підслуховують пташок
-
20:20Ці продукти – причина неприємного запаху тіла
-
20:13Google Pixel 4 з'явився в Geekbench: результати тестів вас вразять
-
19:58У Нью-Йорку відкрили музей серіалу Друзі (фото)
-
19:42ТОП-7 продуктів, які зміцнять ваш імунітет
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:24Зеленський і смартфон: дивіться кумедний ролик
-
19:13Ford показав на відео електричний кросовер у стилі Mustang
-
19:00Квасоля на зиму: рецепти консервування заготовок в домашніх умовах
-
18:58Підкорення дивану: смішне відео про маля і бульдога підірвало мережу
-
18:43Ця поширена звичка негативно впливає на ваше лібідо
-
18:32Одного разу в Голлівуді: Тарантіно зробить з популярного фільму серіал
-
18:21Страви з помідорів: оригінальні та смачні рецепти
-
18:10Гороскоп на 7 вересня 2019: Тельців і Раків чекає безтурботний день
-
17:56Nokia анонсувала бездротові навушники з величезною автономністю
-
17:42Redmi K20 Pro перевірили на міцність: висувна камера не постраждала
-
21:45Науковці виявили несподівану заміну сексу: ви теж це робите
-
18:21Страви з помідорів: оригінальні та смачні рецепти
-
16:00Литва – Україна: коли і де дивитись онлайн матч відбору на Євро 2020
-
14:25Рай для фанатів Назад у майбутнє: десятки культових авто DeLorian заховали в одному ангарі
-
11:28Це Спарта! 10 найвідоміших криків із культових фільмів
-
10:00Тест на знання грибів: отруйний чи ні?
-
08:25Еліна Світоліна програла Серені Вільямс у півфіналі US Open: відео матчу
-
07:33Ранкові процедури, з яких варто починати день
- 05 вересня
-
22:52Ідеальна кількість сексу саме для вашого віку
-
20:17Трійка найкращих серіалів з усього світу
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася перша у світі супермодель Дженіс Дікінсон (18+)
-
15:51Заборонений Стус: 5 книг, які нагадають про наше минуле
-
14:07Євген Коноплянка дебютував за Шахтар: фото і відео, як це було
-
12:10Фредді Мерк'юрі – 73: маловідомі факти про фронтмена Queen, які вас здивують
-
10:00Цитати про Україну: найкращі крилаті вислови про Батьківщину
-
08:29Біллі Айліш стала грішним янголом у кліпі All the good girl go to hell: дивіться онлайн
-
07:15Погода в Україні 5 вересня: у яких областях затримається спека
- 04 вересня
-
21:50Скільки має тривати ідеальний секс, на думку жінки
-
19:10Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
-
17:25Xiaomi Mi 9T та Samsung Galaxy Note 10: найкращі смартфони літа 2019
-
14:45Найкращі нові українські пісні, з якими ідеально зустрічати осінь
-
12:10ТЕСТ: Вгадай, який це знак Зодіаку?
-
11:10Світоліна вперше вийшла у півфінал US Open: відома наступна суперниця українки
-
07:30Як правильно розморожувати продукти: прості поради
-
07:17Погода в Україні 4 вересня: похолодання і грози у більшості областей