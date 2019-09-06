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Вчені поставили крапку у питанні про Чудовисько озера Лох-Несс

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Чудовисько озера Лох-Несс - фото 1
Чудовисько озера Лох-Несс / thesun

Науковці нарешті повідомили про результати дослідження проб води знаменитого озера Лох-Несс. Міжнародна команда дослідників більше року вивчала зразки ДНК в шотландському озері.

У пошуках свідчень існування Чудовиська озера Лох-Несс, міжнародна група генетиків взяла 250 проб води в різних районах озера.

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У воді зберігаються сліди живих істот: фрагменти шкіри, луски, пір'я, а також відходи життєдіяльності. Використовуючи передові методи відбору проб ДНК, вчені виявили близько 500 мільйонів послідовностей і тепер готові повідомити, чи живе в озері Нессі.

Легенда про гігантську істоту, що живе в прісноводому озері Шотландії, імовірно, бере початок у VI столітті нашої ери. Найчастіше висловлювалося припущення, що Нессі – це плезіозавр або схожа на нього рептилія.
Однак вчені не виявили ніяких доказів існування міфічної істоти. Згідно з аналізом ДНК, в озері немає плезіозавра, так само, як і немає акули, чи навіть сома. На думку вчених, не можна виключити, що "прототипом" Нессі був великий вугор, якого могли бачити місцеві жителі.

Вчені поставили крапку у питанні про Чудовисько озера Лох-Несс - фото 353111

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Джерело: nzherald
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