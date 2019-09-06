Клички для котів і кішок: прикольні імена, як назвати улюбленця

Вибір імені для домашнього пухнастика інколи перетворюється на справжні тортури. Найкрасивіші та найкреативніші клички для котів та кішок – у статті на Радіо МАКСИМУМ!

Домашні улюбленці стають повноправними членами сім'ї, тож їм теж потрібне ім'я. Це має бути не типова кличка, а ім'я, яке зображатиме зовнішність, поведінку та характер. Кличка тварини може бути будь-якою мовою: українського, англійського, вигаданою. Головне, щоб кличка була милозвучною та її було легко повторювати. Обираючи ім'я для вихованця, орієнтуйтеся на короткі прізвиська, щоб йому було легше запам'ятати та відгукуватися надалі.

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Як назвати смугасте або плямисте кошеня

Для кошенят смугастого та плямистого забарвлення відмінно підійдуть такі імена:

Клео

Матрос

Пірат

Лео

Дакота

Мікс

Тигрик

Тара

Черрі

Колор

Пума

Плутон

Плямка

Страйп

Ерлі

Ши-ши

Хейлі

Ула

Тесс

Ості

Лоренс

Лол

Чіо

Арго

Як назвати чорне кошеня

Власники чорних котиків віддають перевагу цікавим прізвиськами, які підкреслюють забарвлення улюбленця, таким як:

Багіра

Барон

Уголько

Чорниш

Баклажан

Блеккі

Тінь

Блек

Шварц

Чорнус

Неро

Ворон

Блеккітті

Чорниця

Монах

Шварцітта

Шоко

Африка

Мокко

Брауні

Наомі

Пантера

Шоколатті

Як назвати руде кошеня

Руді коти асоціюються з сонцем і теплом. Підійдуть ось такі імена:

Рижик

Рудольф

Ред

Морквина

Джинджер

Орандж

Диня

Гарбуз

Санні

Хані

Медок

Голді

Капуч

Кус-кус

Сілк

Лунтик

Амбер

Кориця

Карамелька

Ласка

Шарлотка

Канарейка

Іриска

Як назвати біле кошеня

А ось які імена можуть підійти вашому білосніжному вихованцеві:

Белла

Сніжка

Еней

Айс

Вайт

Айріс

Сноу

Твіггі

Клауд

Обрі

Шайн

Мілка

Кашемір

Бриз

Оушен

Скай

Аква

Незабудка

Віола

Вей

Фіалка

Зефір

Розочка

Шеллі

Зефірка

Мушля

Тоффі

Пудра

Як назвати сіре кошеня

Для сірого забарвлення підійдуть:

Димок

Кекс

Попіл

Грей

Місті

Шейді

Клайд

Шейла

Смокі

Том

Муні

Хром

Ашер

Сіромаха

Як назвати лисе кошеня

Для кошенят, які не мають шерсті, підійдуть такі імена:

Смегл

Доббі

Грут

Фантом

Фараон

Мандрагора

Фіона

Фарік

Тут

Лимон

Лисік

Шай

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