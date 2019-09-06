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Клички для котів і кішок: прикольні імена, як назвати улюбленця
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Вибір імені для домашнього пухнастика інколи перетворюється на справжні тортури. Найкрасивіші та найкреативніші клички для котів та кішок – у статті на Радіо МАКСИМУМ!
Домашні улюбленці стають повноправними членами сім'ї, тож їм теж потрібне ім'я. Це має бути не типова кличка, а ім'я, яке зображатиме зовнішність, поведінку та характер. Кличка тварини може бути будь-якою мовою: українського, англійського, вигаданою. Головне, щоб кличка була милозвучною та її було легко повторювати. Обираючи ім'я для вихованця, орієнтуйтеся на короткі прізвиська, щоб йому було легше запам'ятати та відгукуватися надалі.
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Як назвати смугасте або плямисте кошеня
Для кошенят смугастого та плямистого забарвлення відмінно підійдуть такі імена:
- Клео
- Матрос
- Пірат
- Лео
- Дакота
- Мікс
- Тигрик
- Тара
- Черрі
- Колор
- Пума
- Плутон
- Плямка
- Страйп
- Ерлі
- Ши-ши
- Хейлі
- Ула
- Тесс
- Ості
- Лоренс
- Лол
- Чіо
- Арго
Як назвати чорне кошеня
Власники чорних котиків віддають перевагу цікавим прізвиськами, які підкреслюють забарвлення улюбленця, таким як:
- Багіра
- Барон
- Уголько
- Чорниш
- Баклажан
- Блеккі
- Тінь
- Блек
- Шварц
- Чорнус
- Неро
- Ворон
- Блеккітті
- Чорниця
- Монах
- Шварцітта
- Шоко
- Африка
- Мокко
- Брауні
- Наомі
- Пантера
- Шоколатті
Як назвати руде кошеня
Руді коти асоціюються з сонцем і теплом. Підійдуть ось такі імена:
- Рижик
- Рудольф
- Ред
- Морквина
- Джинджер
- Орандж
- Диня
- Гарбуз
- Санні
- Хані
- Медок
- Голді
- Капуч
- Кус-кус
- Сілк
- Лунтик
- Амбер
- Кориця
- Карамелька
- Ласка
- Шарлотка
- Канарейка
- Іриска
Як назвати біле кошеня
А ось які імена можуть підійти вашому білосніжному вихованцеві:
- Белла
- Сніжка
- Еней
- Айс
- Вайт
- Айріс
- Сноу
- Твіггі
- Клауд
- Обрі
- Шайн
- Мілка
- Кашемір
- Бриз
- Оушен
- Скай
- Аква
- Незабудка
- Віола
- Вей
- Фіалка
- Зефір
- Розочка
- Шеллі
- Зефірка
- Мушля
- Тоффі
- Пудра
Як назвати сіре кошеня
Для сірого забарвлення підійдуть:
- Димок
- Кекс
- Попіл
- Грей
- Місті
- Шейді
- Клайд
- Шейла
- Смокі
- Том
- Муні
- Хром
- Ашер
- Сіромаха
Як назвати лисе кошеня
Для кошенят, які не мають шерсті, підійдуть такі імена:
- Смегл
- Доббі
- Грут
- Фантом
- Фараон
- Мандрагора
- Фіона
- Фарік
- Тут
- Лимон
- Лисік
- Шай
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