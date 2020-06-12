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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 червня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні / shipovnik

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 12 червня: в Україні виявлено 29 753 випадки коронавірусу.

Карта поширення COVID-19 в Україні - фото 409629
Карта поширення COVID-19 в Україні

Більше новин: Нові пом'якшення карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 683 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 244 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 69 521 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 29 753
Одужали 13 567
Померли 870

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 831) та в місті Києві (3 766). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 317

Волинська область

 1 313

Дніпропетровська область

 983

Донецька область

 279

Житомирська область

 1013

Закарпатська область

 1 506

Запорізька область

 515

Івано-Франківська область

 1 669

Кіровоградська область

 568

Київ

 3 766

Київська область

 1 931

Львівська область

 2 526

Луганська область

 54

Миколаївська область

 311

Одеська область

 1 065

Полтавська область

 277

Рівненська область

 2 231

Сумська область

 204

Тернопільська область

 1 372

Харківська область

 1 426

Херсонська область

 179

Хмельницька область

 529

Чернівецька область

 3 831

Черкаська область

 517

Чернігівська область

 366

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-06-2020:

Захворіли 7 514 606
Одужали 3 540 621
Померли 421 463

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 червня - фото 409630

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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