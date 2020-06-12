Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 червня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 12 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 п'ятниці, 12 червня: в Україні виявлено 29 753 випадки коронавірусу.

Карта поширення COVID-19 в Україні

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За попередню добу було зафіксовано 683 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 244 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 69 521 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 29 753 Одужали 13 567 Померли 870

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 831) та в місті Києві (3 766). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 317 Волинська область 1 313 Дніпропетровська область 983 Донецька область 279 Житомирська область 1013 Закарпатська область 1 506 Запорізька область 515 Івано-Франківська область 1 669 Кіровоградська область 568 Київ 3 766 Київська область 1 931 Львівська область 2 526 Луганська область 54 Миколаївська область 311 Одеська область 1 065 Полтавська область 277 Рівненська область 2 231 Сумська область 204 Тернопільська область 1 372 Харківська область 1 426 Херсонська область 179 Хмельницька область 529 Чернівецька область 3 831 Черкаська область 517 Чернігівська область 366

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 12-06-2020:

Захворіли 7 514 606 Одужали 3 540 621 Померли 421 463 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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