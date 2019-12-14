Вчені попередили про шкоду надмірного сну

Тривалий денний сон і нічний сон понад 9 годин збільшують ризик інсульту.

У дослідженні взяли участь 31 750 людей, середній вік яких склав 62 роки. На початку дослідження ніхто з добровольців не стикався з інсультом і не мав інших серйозних проблем зі здоров'ям. Спостереження тривали в середньому шість років. За цей час було зареєстровано 1557 інсультів. Добровольці регулярно повідомляли про свій режим дня і тривалість сну.

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Люди, які регулярно спали вдень більше 90 хвилин, мали на 25% більше шансів згодом перенести інсульт, ніж ті, хто дрімав не більше пів години в денний час. Регулярний нічний сон, що тривав понад 9 годин, збільшував ризик інсульту на 23% (в порівнянні з тими, хто спав 7-8 годин). Любителі поспати як вночі, так і вдень, стикалися з інсультом на 85% частіше, ніж помірно сплячі люди.

Попередні дослідження також показали, що надмірний сон негативно позначається на рівні холестерину в крові і окружності талії, що також вважається факторами ризику інсульту.

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