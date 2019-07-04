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Вчені показали жінку майбутнього: жах

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Густе волосся у майбутньому стане лише спогадом - фото 1
Густе волосся у майбутньому стане лише спогадом / tollfreeforwarding

Програмісти з Університету Толедо спільно з американськими колегами спрогнозували, як будуть виглядати люди через 1000 років.

Вони представили 3D-модель жінки, яку охрестили Мінді. Згідно з фантазією фахівців, у людини майбутнього буде безліч вад.

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На зовнішність насамперед вплине пристрасть до гаджетів. Отже, найголовніша відмінність від сучасників – це крива спина і товсті м'язи шиї. Це пов'язано з сидячим способом життя і регулярною роботою за комп'ютером. У дівчини викривлена ​​кисть правої руки внаслідок довгого контакту зі смартфоном і з тієї ж причини зігнутий лікоть.

Вчені показали жінку майбутнього: жах - фото 338376

Вчені показали жінку майбутнього: жах - фото 338377

Вчені показали жінку майбутнього: жах - фото 338378

Вчені показали жінку майбутнього: жах - фото 338379

Крім того, Мінді моргає не зовнішньою, а внутрішньою повікою , щоб захистити зір від постійного випромінювання. Вчені спрогнозували і те, що через 1000 років у людини істотно зменшиться об'єм головного мозку: через випромінювання, які виходять від смартфонів. А густе волосся стане лише спогадом.

Своєю моделлю автори проекту хочуть привернути увагу населення Землі до деформації, яка відбувається з їхніми тілами від надмірного захоплення гаджетами.

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Джерело: tollfreeforwarding
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