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Вчені показали жінку майбутнього: жах
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Програмісти з Університету Толедо спільно з американськими колегами спрогнозували, як будуть виглядати люди через 1000 років.
Вони представили 3D-модель жінки, яку охрестили Мінді. Згідно з фантазією фахівців, у людини майбутнього буде безліч вад.
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На зовнішність насамперед вплине пристрасть до гаджетів. Отже, найголовніша відмінність від сучасників – це крива спина і товсті м'язи шиї. Це пов'язано з сидячим способом життя і регулярною роботою за комп'ютером. У дівчини викривлена кисть правої руки внаслідок довгого контакту зі смартфоном і з тієї ж причини зігнутий лікоть.
Крім того, Мінді моргає не зовнішньою, а внутрішньою повікою , щоб захистити зір від постійного випромінювання. Вчені спрогнозували і те, що через 1000 років у людини істотно зменшиться об'єм головного мозку: через випромінювання, які виходять від смартфонів. А густе волосся стане лише спогадом.
Своєю моделлю автори проекту хочуть привернути увагу населення Землі до деформації, яка відбувається з їхніми тілами від надмірного захоплення гаджетами.
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