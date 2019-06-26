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Учені виявили властивість кави, яка сподобається жінкам

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Несподівана користь кави - фото 1
Несподівана користь кави

Кава є традиційним ранковим напоєм для багатьох, адже має приємний смак і допомагає прокинутись. Однак, крім цього традиційний напій бадьорості багатий на інші властивості, про які нещодавно дізнались учені.

Науковці з Ноттінгемського університету дійшли до висновку, що кава не просто пришвидшує всі процеси в організмі, а й допомагає спалювати калорії. Річ у тому, що ранковий напій стимулює вироблення бурого жиру в організмі. Саме він і відповідає за терморегуляцію, для якої потрібне спалення калорій. Активність бурої жирової тканини також допомагає контролювати рівень ліпідів та цукру, що також пришвидшує втрату кілограмів.

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Кава не лише допомагає збадьоритись - фото 336535
Кава не лише допомагає збадьоритись

Це підтвердили лабораторні тести та експеримент з добровольцями, які пили каву та воду. Виявилось, що кофеїн змішує буру жирову тканину нагріватись та активно спалювати калорії, а от вода такого ефектну не мала.

"Це перше дослідження на людях, яке показало, що чашка кави здатна чинити прямий вплив на функціонування нашого бурого жиру. Його активація це частина розв'язання проблеми з ожирінням", – пояснюють вчені.

Але не варто захоплюватись з кавою - фото 336536
Але не варто захоплюватись з кавою

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Джерело: УНІАН
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