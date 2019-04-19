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Вчені показали, як можна пересувати 25-тонні камені однією лівою

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Певна метода допоможе пересовувати важкі брили без техніки - фото 1
Певна метода допоможе пересовувати важкі брили без техніки

Дизайн-студія Matter спільно з дослідницьким центром Cemex відкрили легкий спосіб пересування гігантських блоків вагою кілька тонн. Камені, які, здавалося б, не зрушити з місця без спеціальної техніки, можна пересувати своїми руками, якщо робити це, використовуючи їхній метод.

Результати своїх досліджень вчені представили на конференції TED, яка проходить у Ванкувері.

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На опублікованому ролику видно, як компоненти великих блоків можна з'єднувати і переміщати в просторі, не використовуючи спеціальну ​​техніку, а просто контролюючи центр ваги і стійкості об'єкта.

Вчені показали, як можна пересувати 25-тонні камені однією лівою - фото 322553

Вчені показали, як можна пересувати 25-тонні камені однією лівою - фото 322554

Вчені показали, як можна пересувати 25-тонні камені однією лівою - фото 322555

Вчені показали, як можна пересувати 25-тонні камені однією лівою - фото 322556

У дослідженні також брали участь вчені з Массачусетського технологічного інституту. Вони вивчали, як прадавнім цивілізаціям вдавалося споруджувати такі величезні та важкі конструкції без спеціальної техніки.

Walking Assembly from matter design on Vimeo.

Наприклад, кам'яні статуї моаї на острові Пасхи мають вагу до 82 тонн кожна.

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Джерело: designboom
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