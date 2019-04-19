Вчені показали, як можна пересувати 25-тонні камені однією лівою

Дизайн-студія Matter спільно з дослідницьким центром Cemex відкрили легкий спосіб пересування гігантських блоків вагою кілька тонн. Камені, які, здавалося б, не зрушити з місця без спеціальної техніки, можна пересувати своїми руками, якщо робити це, використовуючи їхній метод.

Результати своїх досліджень вчені представили на конференції TED, яка проходить у Ванкувері.

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На опублікованому ролику видно, як компоненти великих блоків можна з'єднувати і переміщати в просторі, не використовуючи спеціальну ​​техніку, а просто контролюючи центр ваги і стійкості об'єкта.

У дослідженні також брали участь вчені з Массачусетського технологічного інституту. Вони вивчали, як прадавнім цивілізаціям вдавалося споруджувати такі величезні та важкі конструкції без спеціальної техніки.

Наприклад, кам'яні статуї моаї на острові Пасхи мають вагу до 82 тонн кожна.

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