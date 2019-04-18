Собача шерсть проти бороди: учені розповіли, що чистіше

Ветеринари скаржаться на те, що лікарні та приватні клініки не дозволяють використовувати медичну техніку (наприклад, МРТ-сканери) для обстежень тварин. Головна причина не в тому, що устаткування зайняте, а в тому, що тварини вважаються для цього недостатньо чистими. Науковці вирішили перевірити це.

Вважається, що через спільне використання пристроїв у людей підвищується ризик захворювань, які передаються від тварин до людини, навіть якщо прилади дезінфікувати після кожного використання. При цьому будь-які дослідження, що підтверджують цю теорію, були відсутні. А от упередження подібного роду ускладнюють діагностику захворювань у тварин.

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Щоб зрозуміти, чи небезпечно це насправді, швейцарські вчені провели дослідження, результати якого показали, що ділити МРТ з собакою так само безпечно, як і з бородатим чоловіком. Про це пише Psychology Today.

Учені вибрали для порівняння бородатих чоловіків, тому що вважається, що мікроби ховаються у собачій шерсті. Щоб вивчити питання, дослідники повинні були вибрати ділянку тіла, покриту волоссям, для порівняння кількості бактерій.

Собача шерсть виявилася чистішою, ніж людські бороди

В експерименті брали участь 18 чоловіків у віці від 18 до 76 років і 30 собак різних порід. Вчені зробили мазки і проаналізували наявність мікроорганізмів. Виявилося, що бороди містять більше бактерій, ніж собача шерсть: 39% проти 13%. Більш того, собачий рот виявився чистішим за людський.

Дослідники прийшли до висновку, що ділити діагностичне обладнання з собаками навіть безпечніше, адже після тварин його завжди дезінфікують і кількість мікробів нижча. Те обладнання, яким користуються люди, дезінфікують не так часто, тому, з огляду на те, що людський організм багатший на бактерії, використовувати сканер після іншої людини небезпечніше, ніж після собаки.

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