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Творці Бурдж-Халіфи показали концепт місячної багатоповерхівки: відео
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Архітектори компанії Skidmore, Owings & Merrill відомі своїми високоповерхівками по всьому світу, а одним з найзнаменитіших проєктів вважається Бурдж-Халіфа у Дубаї. Цього разу вони вирішили кинути виклик космосу, представивши житловий місячний модуль для майбутніх колоністів.
Розробка "середовища існування" тривала кілька років. Весь цей час інженери Skidmore, Owings & Merrill (SOM) активно консультувалися з викладачами факультету аеронавтики й астронавтики Массачусетського технологічного інституту, а також з Європейським космічним агентством (ESA). В основі концепції лежить надувний модуль BEAM, який наразі використовується на Міжнародній космічній станції.
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Основні відмінності містяться усередині корпусу, що дозволило забезпечити максимально можливе співвідношення обсягу до маси. За словами інженерів, після посадки на Місяць модуль збільшиться вдвічі. За задумом, "середовище існування" розміститься у кратері Шеклтона поруч з південним полюсом супутника. Вибір обумовлений тим, що у цьому місці Сонце світить майже цілий рік – це дозволить отримувати енергію без перерв.
Конструкція розділена на чотири поверхи та важить 58 тонн. Модуль у змозі підтримувати життєзабезпечення екіпажу з чотирьох осіб протягом 300 днів. Раніше планувалося збільшити термін до 500 днів, але проблеми з радіацією не дозволили цього зробити. Крім того, зараз настільки масивну конструкцію не можна доставити на Місяць. Вся надія на корабель Ілона Маска, але точних термінів запуску все ще немає. Енергію для станції даватимуть або сонячні електростанції, або ядерний реактор. Всередині приміщення буде постійна температура 22 градуси, пов'язана з системою життєзабезпечення повного циклу.
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