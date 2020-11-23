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Астероїд пролетів на рекордно близькій відстані від Землі

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Астероїд - фото 1
Астероїд / habr

Астероїд 2020 VT4 наблизився до Землі на рекордно близьку відстань. "Космічний гість" пролетів на відстані менше 400 кілометрів над південною частиною Тихого океану, в районі островів Піткерн.

Астероїд був виявлений телескопами обсерваторії ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) на Гаваях, через 15 годин після зближення із Землею.

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Фахівці пояснюють таке пізнє виявлення великою швидкістю, яку розвинув астероїд, що рухався з боку Сонця.

Астероїд діаметром близько 5-10 метрів пролетів на відстані 345 кілометрів від Землі, що нижче за орбіту МКС. Попередній рекорд був встановлений 16 серпня цього року, коли астероїд 2020 QG зблизився з нашою планетою на 3000 кілометрів. Наступного разу 2020 VT4 пролетить повз Землю 13 листопада 2052 року на відстані 0,02 астрономічної одиниці.

Астероїд пролетів на рекордно близькій відстані від Землі - фото 436214

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Джерело: universetoday
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