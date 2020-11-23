Астероїд пролетів на рекордно близькій відстані від Землі

Астероїд 2020 VT4 наблизився до Землі на рекордно близьку відстань. "Космічний гість" пролетів на відстані менше 400 кілометрів над південною частиною Тихого океану, в районі островів Піткерн.

Астероїд був виявлений телескопами обсерваторії ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) на Гаваях, через 15 годин після зближення із Землею.

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Фахівці пояснюють таке пізнє виявлення великою швидкістю, яку розвинув астероїд, що рухався з боку Сонця.

Астероїд діаметром близько 5-10 метрів пролетів на відстані 345 кілометрів від Землі, що нижче за орбіту МКС. Попередній рекорд був встановлений 16 серпня цього року, коли астероїд 2020 QG зблизився з нашою планетою на 3000 кілометрів. Наступного разу 2020 VT4 пролетить повз Землю 13 листопада 2052 року на відстані 0,02 астрономічної одиниці.

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