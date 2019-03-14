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Фізики зуміли повернути час назад

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Чи можливо, що час сам собою обернеться назад? - фото 1
Чи можливо, що час сам собою обернеться назад? / Nexia Edwards Marshall NT

Вчені повернули стан квантового комп'ютера на частку секунди у минуле. Як вони це зробили?

Це одна із серії робіт, присвячених можливості порушити другий початок термодинаміки - закон фізики, тісно пов'язаний з поняттям стріли часу, відмінністю між минулим і майбутнім.

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Другий закон термодинаміки говорить: якщо деяка система не має припливу енергії ззовні, то вона або зберігає свій стан, або мимовільно рухається в бік хаосу.

Вченим вдалося штучно створити такий стан системи, яка сама розвивається у зворотний з точки зору другого початку сторону. Фізики вирішили перевірити, чи можливо, що час сам собою обернеться назад хоча би для окремо взятої частинки і хоча би на долю секунди.

Автори обчислили ймовірність спостерігати, як електрон, "розмазаний" за малу частку секунди, потім мимоволі локалізується. Виявилося, що навіть якщо щомиті знаходити і по черзі спостерігати за 10 млрд "свіжолокалізованих" електронів, що висять в порожньому просторі, то всього часу життя Всесвіту (13,7 млрд років) вистачить, щоб лише один раз побачити, зворотню еволюцію стану електрона.

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Джерело: mipt
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