Науковці з'ясували, з чим пов'язані проблеми з пам'яттю

Науковці назвали гормон, який впливає на пам'ять / KMIT

Учені фахівці вирішили таки розібратися, що є основною причиною виникнення проблем із пам'яттю. Свою гіпотезу вони підтвердили за допомогою експериментів, які вони проводили на лабораторних мишах.

Фахівці встановили, що рівень естрогену залежить від взаємодії між окремими клітинами мозку.

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Якщо цей зв'язок – слабкий, то відбуваються порушення функцій, які відповідають за мислення, зокрема, починає гірше працювати пам'ять.

Учені з'ясували, що естроген, який виробляє мозок, необхідний для підтримки нейробіологічного механізму, який має зв'язок з утворенням спогадів.

Низький рівень естрогену негативно впливає на пам'ять

Гризуни зі штучно заниженим рівнем естрогену суттєво гірше орієнтувалися в лабіринті та запам'ятовували його ходи.

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