Вчені підрахували вік найдовшої річки Євразії

Дослідники вивчили відкладення річки Янцзи і прийшли до висновку, що найдовша ріка Євразії сформувалася 3-10 мільйонів років тому. Це відбулося між пізнім міоценом і пліоценом.

Результати дослідження опубліковані в журналі Geophysical Research Letters. Річка Янцзи бере свій початок на Тибетському нагір'ї, протікає через 11 китайських провінцій і впадає в Східно-Китайське море.

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Регіон, де річка і її головний південний приплив Уцзян пробиваються через гірську гряду Ушань, називається Три Ущелини. Припущення про вік Янцзи частково пов'язані з часом, коли стався прорив верхів'я річки через басейн Сичуань в районі Трьох ущелин.

Дослідники провели датування польового шпату і мусковіту, виявленого в пісках навколо міста Нанкіна в пониззі річки Янцзи. Вони не виявили матеріалу, характерного для верхів'їв Янцзи в період від раннього до середнього міоцену. Це означає що в цей період верхів'ї Янцзи ще не впадало у відому нам нижню течію, що проходить через південну частину Великої Китайської рівнини. Річка, ймовірно, утворилася між пізнім міоценом і пліоценом, близько 3-10 мільйонів років тому.

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