Вчені підрахували кількість мікропластику у заповідниках

Вчені порахували кількість мікропластику, який потрапляє на територію заповідників США з атмосфери.

Згідно з новим дослідженням, віддалені райони дикої природи і національні парки на заході Сполучених Штатів щорічно припадають пилом, що містить пластик. Цікаво, що спочатку дослідники не мали наміру вивчати рівень мікропластику. Їх метою було оцінити, як вітер переносить поживні речовини.

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Вчені порахували, що на кожен квадратний метр заповідників щодня випадає близько 132 шматочків мікропластик, а в рік понад 1000 тонн пластику. Це еквівалентно 300 мільйонам пластикових пляшок. Інші дослідження виявили аналогічні кількості мікропластику в Піренейських горах Європи і в Арктиці.

Вчені змогли з'ясувати, як пластик потрапив на територію, що охороняється національних парків США. Частинки мікропластику приносив вітер з найближчих великих міст. Близько 75% пластику випадало на землю в суху, а не дощову погоду.

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