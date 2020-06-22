На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вчені підрахували кількість мікропластику у заповідниках
-
- 6
Вчені порахували кількість мікропластику, який потрапляє на територію заповідників США з атмосфери.
Згідно з новим дослідженням, віддалені райони дикої природи і національні парки на заході Сполучених Штатів щорічно припадають пилом, що містить пластик. Цікаво, що спочатку дослідники не мали наміру вивчати рівень мікропластику. Їх метою було оцінити, як вітер переносить поживні речовини.
І ще: Учені розповіли, де на Землі найчистіше повітря
Вчені порахували, що на кожен квадратний метр заповідників щодня випадає близько 132 шматочків мікропластик, а в рік понад 1000 тонн пластику. Це еквівалентно 300 мільйонам пластикових пляшок. Інші дослідження виявили аналогічні кількості мікропластику в Піренейських горах Європи і в Арктиці.
Вчені змогли з'ясувати, як пластик потрапив на територію, що охороняється національних парків США. Частинки мікропластику приносив вітер з найближчих великих міст. Близько 75% пластику випадало на землю в суху, а не дощову погоду.
Це цікаво: Натуральні тканини виявились шкідливішими за синтетику
-
15:43У NASA показали, як виглядає сонячне затемнення з космосу: вражаючі кадри
-
15:25Вчені підрахували кількість мікропластику у заповідниках
-
15:15Австралійці побачили падаючий метеорит: відео
-
14:50Моделі-близнюки знялися у прозорих бюстгальтерах: пікантні кадри (18+)
-
14:32Названі головні правила харчування у спеку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:15Від яких продуктів варто відмовитись людям після 30
-
13:55Притула показав найоригінальніший подарунок на день народження: курйозне фото
-
13:46Kingsman: Люди короля: вийшов новий ефектний трейлер
-
13:36Місця, які ми відвідуємо, можуть впливати на нашу особистість: цікаве дослідження
-
13:14Сексуальна інопланетянка: Демі Роуз розбурхала новими фото (18+)
-
12:55Електричний позашляховик Volkswagen показали на фото
-
12:31Анджеліна Джолі розповіла, чому розлучилась з Піттом
-
12:19Мільйонер влаштує секс-вечірку з дотриманням соціальної дистанції
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:11Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото
-
11:58Даша Астаф'єва розбурхала мережу пікантними фото у прозорому купальнику
-
11:23На Прикарпатті пронісся потужний смерч: відео незвичайного явища
-
10:50З'явилися фото iPhone 12 у культовому впізнаваному дизайні
-
10:22Популярна супермодель Алессандра Амбросіо знялася в сорочці на голе тіло: пікантні фото
-
09:49Названо найкращі місця в літаку для нервових пасажирів
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня
-
08:52Чеський журнал оскандалився через обкладинку з темношкірим Гітлером
-
08:24Найгірший лайфхак з молотком і цвяхом підкорив Reddit (відео)
-
07:51Нове дослідження вказує про нешкідливість червоного м'яса для здоров'я
-
13:55Притула показав найоригінальніший подарунок на день народження: курйозне фото
-
12:11Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня
-
07:27Погода в Україні 22 червня: точний прогноз на сьогодні
- 21 червня
-
20:20Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:50Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
14:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:27Нова музика тижня: плейлист свіжих пісень червня
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 червня
-
08:14Експерти розповіли про правила користування автомобілем влітку
- 20 червня
-
21:23А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання
-
18:21Угорщина та Чорногорія відкрили свої кордони для українців, але є низка умов
-
14:17Як закохатися у біг: три круті поради
-
12:12Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня
-
08:136 популярних, але шкідливих продуктів для сніданку
- 19 червня
-
21:55Чого бояться чоловіки у сексі: дослідження, яке вас вразить
-
20:00Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками
-
18:00ТОП 10 нардепів з найбільшою кількістю автомобілів: які в них машини
-
16:2110 важливих запитань лікарю-онкологу
-
13:27Пляжі у Києві офіційно відкрили: список і карта місць для купання
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 червня
-
07:15Погода в Україні 19 червня: точний прогноз на п'ятницю
- 18 червня
-
21:52Чому жінки відмовляються від сексу та як це виправити
-
19:30Як сплатити штраф за порушення ПДР, зафіксоване камерами: інструкція