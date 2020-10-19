Українським полярникам вперше за 20 років підняли зарплату: скільки заробляють науковці

Добові виплати співробітникам антарктичних експедицій, які працюють на базі станції "Академік Вернадський", збільшили з 720 до 1800 гривень на добу. Відповідну постанову затвердили 30 вересня. Про це заявив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

За словами Євгена Дикого, оплату підняли вперше за 20 років після дуже довгої боротьби. Минулого разу це зробив ще уряд Віктора Ющенка. Таким чином, за місяць співробітник експедиції зможе отримувати 54 000 гривень.

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"Це все одно не фантастика, але в порівнянні з тим, скільки було, – різниця разюча. Якщо знайти вченого, який мотивований своєю наукою, не так складно, то на тих же умовах знайти дизеліста значно важче. На будь-якому судні торгового флоту йому заплатять більше", – пояснив Дикий.

Директор Національного антарктичного наукового центру повідомив, що вчені вже пригледіли пару кораблів, які можна було б оснастити для наукових цілей. Просять владу придбати принаймні один.

"Ми намагаємося переконати депутатів, що це не витрати, а інвестиції, які з часом окупляться. Корабель в Південному океані – просто необхідність. 1995 року британці передали нам станцію за один фунт стерлінгів. Тоді ми мали науковий флот, за допомогою якого могли забезпечувати логістику станції і морські дослідження. Мали 36 науково-дослідних суден, тепер – жодне не придатне, лише одне – до ремонту. На найближче десятиліття нас би задовольнили пристойні старі кораблі", – заявив Дикий.

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