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Вчені перевірили кровожерливість самок богомола

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Богомоли - фото 1
Богомоли / livescience

Ентомологи виявили, що самці богомолів Miomantis caffra знають про те, що самка може вбити їх після спарювання. Більш того, у них є стратегія, що дозволяє зберегти життя.

"Самці грають в російську рулетку щоразу, коли стикаються з самками-канібалами", – говорить Натан Берк, ентомолог з Оклендського університету (Нова Зеландія). Під загрозою нападу самці намагаються підпорядкувати собі самок, пригнічуючи їх в жорстокій боротьбі".

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Вчені провели експеримент з 52 парами богомолів. Як з'ясувалося, перемога в сутичці не завжди дістається самці.

Іноді перемагали самці, травмуючи партнерку передніми лапами. У разі перемоги, шанси піти живим після спарювання у богомолів досягали 78%. Втім, в більшості випадків удача виявляється на стороні самок, і 60% сексуальних контактів богомолів Miomantis caffra закінчувалися загибеллю самця.

Вчені перевірили кровожерливість самок богомола - фото 444452

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Джерело: phys
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