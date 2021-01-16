Мавпи на Балі крадуть у туристів техніку, щоб отримати від них викуп

Туристам на Балі регулярно рекомендують обережніше ставитися до особистих речей. І все це потрібно зробити для того, щоб їх не викрали. І мовиться не про місцевих, а хитрих мавпочок. Вони навчилися не лише цупити речі, а й вимагати опісля цього викупу за них.

У храмі Улувату на Балі довгохвості макаки розгулюють стародавніми місцями та крадуть речі у туристів. Це вони роблять задля того, щоб останні давали їм їжу.

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Дослідники 273 дні знімали взаємодію між тваринами та відвідувачами храму. Таким чином вони виявили, що макаки вміють визначати, які предмети їх жертви цінують найбільше. Тварини користуються цим навиком, щоб люди давали їм більше їжі за поцуплені речі.

Торг між мавпою-грабіжником і жертвою нерідко тривав кілька хвилин. Найдовше очікування повернення предмета досягало 25 хвилин, з них 17 хвилин припали на переговори. За менш цінні предмети мавпи частіше здійснювали успішний обмін, приймаючи меншу винагороду. Вчені з'ясували, що мавпи прокачують цей скіл протягом перших 4 років свого життя.

Макаки віддають перевагу саме електроніці, а не дрібницям на зразок шпильок для волосся або порожніх чохлів для фотоапаратів, розповів доцент кафедри психології в Університеті Летбріджі у Канаді та провідний автор дослідження Жан-Батист Лека. Примати прагнуть вкрасти мобільні телефони, гаманці й окуляри.

"Ці мавпи стали експертами з викрадення речей у розсіяних туристів, які не прислухалися до рекомендацій персоналу храму тримати усі цінні речі в застебнутих на блискавку сумках, які висять або на шиї, або на спині", – сказав Лека.

Тож, якщо вас занесе до храму Улувату на Балі – будьте обережнішими зі своїми гаджетами. Вони стануть неабиякою приманкою для приматів. Якщо ж макаки таки поцуплять пристрої – будьте готовими торгуватися смаколиками, щоб забрати свою річ назад.

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