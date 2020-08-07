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Вчені перевірили ефективність вітаміну D при депресії

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Вітамін D - фото 1
Вітамін D / eurekalert

Вітамін D не знижує ризик депресії у людей середнього та похилого віку. До такого висновку прийшли дослідники з США.

Вчені проаналізували дані понад 18 тисяч людей у віці 50 років і старше. На момент початку дослідження ніхто з добровольців не страждав на депресію. Протягом наступних п'яти років половина учасників отримувала вітамін D3, а інша половина отримувала плацебо.

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Як показало дослідження, ризик розвитку депресії або клінічно значущих депресивних симптомів істотно не відрізнявся між тими, хто отримував активні добавки вітаміну D3, і тими, хто отримував плацебо. На думку авторів дослідження, вітамін D не слід розглядати як засіб профілактики депресії. Цей вітамін не може запобігти депресії або поліпшити настрій.

Вчені нагадують, що вітамін D необхідний для профілактики хвороб кісток або порушень обміну речовин. Однак не варто приписувати йому інші "чудодійні" властивості.

Вчені перевірили ефективність вітаміну D при депресії - фото 419772

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Джерело: eurekalert
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