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Вчені перевірили, чи можна посивіти від стресу

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Сивина - фото 1
Сивина / eurekalert

Фахівці з Гарвардського університету, схоже, вирішили одну з біологічних головоломок.

Вчені провели експеримент на мишах і переконалися, що стрес дійсно може стати причиною сивини. Більш того, їм вдалося зрозуміти, як це відбувається.

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Вчені з'ясували, що стрес активує нервові закінчення, задіяні в реакції "бий або біжи" (в цьому стані організм мобілізується для усунення загрози). В результаті у волосяних фолікулах відбувалися незворотні пошкодження, що виробляють пігмент стовбурових клітин.

За реакцію "бий або біжи" відповідає нервова система. Як з'ясувалося, безліч нейронів нервової системи з'єднані волосяними фолікулами. Ті, у свою чергу, є свого роду резервуаром стовбурових клітин, що виробляють пігмент кольору волосся. Стрес стає причиною викиду норадреналіну, який поглинається цими стовбуровими клітинами.

Цікаво, що вчені не знайшли доказів причетності до сивини гормону стресу кортизолу. Видаливши у піддослідних мишей наднирники, що виробляють цей гормон, вчені переконалися, що миші продовжували сивіти від сильного стресу.

Вчені перевірили, чи можна посивіти від стресу - фото 383188

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Джерело: eurekalert
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