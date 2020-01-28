Прості вправи для тих, хто хоче зберегти зір

Що, якби ми сказали вам, що все, що потрібно, аби поліпшити зір – це виконувати ці вправи протягом дня?

Стартова вправа:

Сядьте і закрийте очі. Вдихніть глибоко на одну хвилину

Потріть енергійно долоні, поки вони не розігріються, а потім покладіть їх обережно на повіки

Відчуйте тепло, яке переноситься з ваших рук на очі і повіки в темряві

Повторіть тричі: закривайте очі, розтирайте долоні одна об одну, потім покладіть їх на повіки

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Мерехтіння:

Сядьте з відкритими очима

Швидко блимайте 10 разів

Тепер закрийте очі на 20 секунд. Дихайте глибоко

Повторіть цю вправу 5 разів

Рух зліва направо:

Сядьте і простягніть вперед кулак, одночасно піднімаючи великий палець, вказуючи вгору

Зосередьтеся на цьому пальці на 10 секунд

Тепер повільно перемістіть руку вліво, і стежте очима

Далі рухайте руку в протилежному напрямку, направо

Повторіть цю дію 5 раз в кожному напрямку

Завершивши цю вправу, закрийте очі на 3 хвилини.

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