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Прості вправи для тих, хто хоче зберегти зір

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Бережіть себе - фото 1
Бережіть себе / vashzir

Що, якби ми сказали вам, що все, що потрібно, аби поліпшити зір – це виконувати ці вправи протягом дня?

Стартова вправа:

  • Сядьте і закрийте очі. Вдихніть глибоко на одну хвилину
  • Потріть енергійно долоні, поки вони не розігріються, а потім покладіть їх обережно на повіки
  • Відчуйте тепло, яке переноситься з ваших рук на очі і повіки в темряві
  • Повторіть тричі: закривайте очі, розтирайте долоні одна об одну, потім покладіть їх на повіки

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Мерехтіння:

  • Сядьте з відкритими очима
  • Швидко блимайте 10 разів
  • Тепер закрийте очі на 20 секунд. Дихайте глибоко
  • Повторіть цю вправу 5 разів

Рух зліва направо:

  • Сядьте і простягніть вперед кулак, одночасно піднімаючи великий палець, вказуючи вгору
  • Зосередьтеся на цьому пальці на 10 секунд
  • Тепер повільно перемістіть руку вліво, і стежте очима
  • Далі рухайте руку в протилежному напрямку, направо
  • Повторіть цю дію 5 раз в кожному напрямку
  • Завершивши цю вправу, закрийте очі на 3 хвилини.
Прості вправи для тих, хто хоче зберегти зір - фото 382706

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Джерело: vashzir
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