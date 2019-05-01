У Лондоні використають унікальну технологію очищення повітря

На дахах будинків будуть встановлені спеціальні панелі

Експериментальну установку вже використовують в одному з кампусів Імперського коледжу. В її основі – планктон, який сприятиме очищенню повітря у мегаполісі.

Із забрудненням повітря у Лондоні будуть боротися за допомогою нової технології, на яку творців надихнула сама природа.

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Фахівці Імперського коледжу та стартапу Arborea розробили систему, яка дозволяє видаляти CO2 з повітря та виробляти кисень, як це роблять звичайні рослини.

Розробка дозволяє культивувати мікроскопічні рослини (наприклад, фітопланктон) на платформах, які нагадують сонячні панелі.

Встановлювати їх можна на землі або дахах будинків. Творці технології стверджують, що їхнє творіння здатне виконувати роботу сотні дерев, займаючи не більше простору, ніж потрібно одному дереву.

Крім видалення CO2 та вироблення кисню, новинка має ще одну корисну функцію – вироблення рослинного білка.

Я борюся не лише зі змінами клімату, а й за продовольчу безпеку, – каже засновник Arborea Джуліан Мельхіоррі. – Тестовий проект дозволить створювати корисні харчові добавки, очищаючи повітря, виробляючи кисень та видаляючи вуглекислий газ з навколишнього середовища.

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