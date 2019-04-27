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Бенксі підтримав радикальний екологічний рух своїм новим творінням

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Бенксі оригінально підтримав радикальний екологічний рух - фото 1
Бенксі оригінально підтримав радикальний екологічний рух / gettyimages

26 квітня в Лондоні з'явилася нова робота вуличного художника Бенксі. Її виявили біля Мармурової арки (Marble Arch).

На малюнку зображено дівчинку, біля ніг якої проростає зелений паросток, а поруч із ним з землі стирчить лопатка.

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З цього моменту відчай закінчується і починається стратегія, – свідчить напис на зображенні.

В руках у дівчинки – невелика табличка з емблемою радикального екологічного руху Extinction Rebellion ("Бунт проти вимирання").

Новий малюнок Бенксі виявили у Лондоні - фото 324319
Новий малюнок Бенксі виявили у Лондоні / gettyimages

Учасники руху протягом двох тижнів проводили акції протесту в районі Мармурової арки. Понад 1100 учасників були затримані 15 квітня, після того як вони перекрили рух у районі Оксфорд-серкас, моста Ватерлоо і площі біля Парламенту. Вони також блокували залізничні колії та "приклеювали" себе один до одного.

Члени Extinction Rebellion вимагають від влади, щоб ті привселюдно сказали правду про те, як далеко зайшла кліматична криза.

Такі акції організація проводить по всьому світу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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