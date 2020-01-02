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Вчені назвали унікальну властивість мандаринів

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Мандарини - фото 1
Мандарини / foodinformer

Фахівці провели дослідження і з'ясували, що особливі речовини, які є в складі мандаринів, допоможуть впоратися із зайвою вагою.

Зазвичай людям, які дотримуються строгих дієт, лікарі не радять вживати в їжу солодкі фрукти. Проте медики з'ясували, що на цитрусові, і перш за все мандарини, це правило не поширюється.

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Фахівці підкреслюють: ці фрукти, якщо їх правильно їсти, при схудненні можуть стати незамінним засобом. У складі мандаринів містяться органічні пігменти і ретиноїди, що сприяють активізації цілого комплексу корисних клітинних процесів. Наприклад, мандарини запускають клітинний механізм боротьби з ожирінням: організм починає витрачати більше енергії, але апетит залишається на звичайному рівні.

При цьому, за словами вчених, бажаючим схуднути не слід вживати ці цитрусові у величезній кількості. Крім алергії, це навряд чи принесе якийсь результат.

Вчені назвали унікальну властивість мандаринів - фото 377790

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Джерело: foodinformer
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