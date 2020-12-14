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Вчені назвали три найгірших періоди у житті людини для вживання алкоголю

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Вчені назвали три найгірших періоди у житті людини для вживання алкоголю - фото 1

Британські та австралійські науковці з'ясували, коли вживання алкоголю найгірше впливає на організм людини.

Дослідники з Австралії і Великобританії говорять, що виявили три періоди в житті, коли алкоголь шкодить людині найбільше. Цей час припадає від моменту зачаття до народження, з 15 до 19 років і після 65 років.

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Вплив спиртного на організм в ці моменти може спровокувати когнітивні проблеми і психічні розлади. А для літніх людей алкоголь ще й один з найсерйозніших чинників розвитку деменції.

В інші періоди життя люди стійкіші до негативних наслідків, але вчені закликають до комплексного підходу, тобто намагатися пити якомога менше в будь-якому віці.

Вчені назвали три найгірших періоди у житті людини для вживання алкоголю - фото 439005

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Джерело: sciencedaily
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