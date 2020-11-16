Учені з Канади створили пристрій, який дозволяє у три рази швидше тверезішати

Вчені з Університету мережі здоров'я Торонто створили пристрій ClearMate, що прискорює протверезіння після алкогольного отруєння. Схожий на ШВЛ апарат дозволяє протверезіти у три рази швидше, прискорюючи "видихання" алкоголю.

Легені зазвичай приймають лише невелику участь в процесі протверезіння – найсильніше задіюється печінка, але вона виводить алкоголь тільки з певною швидкістю, яку не можна збільшити спеціально. Однак дихання, хоч і незначно, але впливає на вивід алкоголю з організму: коли насичена алкоголем кров добирається до легень, то змішується зі свіжим киснем і виходить разом з видихом.

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Таким чином можна швидше протверезіти, якщо швидше дихати. Але зазвичай разом з прискоренням дихання людина втрачає дуже багато вуглекислого газу і може втратити свідомість. Канадські вчені спиралися на природний процес виведення алкоголю при диханні під час створення ClearMate, але допрацювали пристрій з урахуванням втрати вуглекислого газу.

Апарат являє собою маску, підключену до насоса. Пристрій підтримує людину сумішшю кисню і вуглекислого газу, викликаючи прискорення дихання, але не дозволяючи втратити свідомість від тривалої гіпервентиляції.

Для перевірки пристрою винахідник апарату і дослідник Джозеф Фішер разом з командою залучив п'ятьох добровольців і попросив їх випити суміш з 250 мілілітрів горілки 80% міцності з 500 мілілітрами води. Протягом серії експериментів упродовж двох днів дослідники фіксували рівень алкоголю в крові піддослідних: деякі тверезіли самостійно, а інших підключали до апарата.

В результаті вчені прийшли до висновку, що використання пристрою дозволяє протверезіти в три рази швидше в порівнянні з природним способом. При цьому апарат досить було використовувати протягом пів години.

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