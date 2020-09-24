Вчені назвали простий секрет щасливих стосунків

Пари, які сплять, тісно притулившись один до одного, набагато щасливіші в стосунках ніж ті, хто цього не робить.

Щоб відносини розвивалися і ставали тільки міцнішими, партнерам необхідно приділяти один одному час і звертати увагу на деталі.

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Вчені з'ясували, що люди, які звикли спати в обіймах або тісно притулившись один до одного, більше задоволені своїми стосунками. Фахівці опитали більше тисячі пар, з'ясували, в яких позах вони звикли спати і наскільки гармонійними вважають свої відносини. Виявилося, що 86% пар, які засипають обнявшись або на відстані 5 сентиментів один від одного, набагато більше задоволені своїми стосунками, ніж ті, хто спить на різних сторонах ліжка.

Вчені пояснюють, що вся справа в наявності дотиків, важливо під час сну торкатися до партнера, відчувати його ніжність і тепло, і віддавати йому це на заміну. Такий фактор зближує людей, тому що вони більше відчувають одне одного. До слова, для більшого ефекту і підтримки пристрасті, партнерам рекомендують навіть спати голяка.

Спіть якомога ближче один до одного

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