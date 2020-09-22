Ця трійка знаків Зодіаку закохує у себе усіх навколо

Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку мають шалену популярність у протилежної статі. Ці сузір'я не можуть зрівнятися ні з ким за силою своєї привабливості!

Овен. Цей знак Зодіаку вбачає сенс життя в увазі з боку інших людей. Вони також люблять проявляти увагу і турботу до близьких. Іноді їх поведінка може здатися вкрай нав'язливою, проте їм все сходить з рук. Овнів складно не помітити, тому що в будь-якому колективі і в будь-якій компанії вони найгучніші. Ще у них є один дуже важливий плюс: це чесність. Вони без тіні сорому можуть сказати людині все, що про неї думають.

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Близнюки. Близнюків складно переплюнути в красномовстві. Вони говорять багато і красиво, але не завжди по справі. Їх люблять за цю натуральність і легкість. З ними настільки просто, що здається, ніби за кілька хвилин спілкування їх вдалося дізнатися на сто відсотків. Само собою, це не так, тому що жодна людина цього Знака не стане розкривати всі свої секрети відразу.

Водолій. Найвидатніша риса Водоліїв – це інтелект. У цього знака Зодіаку завжди або майже завжди широкий кругозір. Водолії розкажуть такі речі, про які ви навіть не здогадувалися. Вони продовжать дивувати вас своїми здібностями, життєвим досвідом і навичками. Астрологи попереджають, що треба бути готовими до того, що Водолії не будуть демонструвати відповідних почуттів, якщо не захочуть.

Кадр з серіалу Еліта

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