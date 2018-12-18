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Вчені назвали причину жіночого довголіття

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Жіноче довголіття - фото 1
Жіноче довголіття / gurutest

Вчені з'ясували, з чим пов'язане тривале життя жінок. Статтю на цю тему опублікував журнал Aging Cell.

За словами генетиків, тривалість життя чоловіків і жінок залежить не тільки від соціальних чинників, а й генетичних. Як зазначила Дена Дубал з університету Каліфорнії в Сан-Франциско, у жінок є додаткова копія гена, який уповільнює старіння.

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Справа в тому, що "чоловіча" Y-хромосома майже не містить у собі життєво важливих генів. У свою чергу, "жіноча" X-хромосома дуже важлива для життя і слабкої, і сильної статі, і порушення у роботі її генів зазвичай призводять до фатальних наслідків. Ці особливості статевих хромосом наштовхнули вчених на думку, що довголіття жінок може бути пов'язане з "зайвої" X-хромосомою.

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Тривалість життя жінок залежить від генетики

Для перевірки своєї теорії генетики виростили чотири групи гризунів самців і самок. Половина з них мала "неправильним" набір хромосом – вчені змогли виростити як самців з XX-хромосомами, вставивши в їхню ДНК бракуючі фрагменти Y-хромосоми, так і створити "трансгендерних" самок з XY-набором.

Біологи провели три роки за спостереженням життя цих гризунів. Результатом дослідів виявилося те, що тривалість життя залежала здебільшого не від статі тварини, а від набору хромосом.

І "неправильні" ХХ-самці, і нормальні ХХ-самки жили довше, ніж XY-самки і самці. Що цікаво, "зайва" Х-хромосома захищала самців від смерті дещо слабше, ніж самок. Тому вчені прийшли до висновку, що жіноче довголіття можна пояснити не тільки соціальними факторами, а й генетичною схильністю.

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