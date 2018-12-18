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Аніта Луценко розповіла, яка повинна бути ідеальна вага

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Аніта Луценко - фото 1
Аніта Луценко / Instagram

Відома українська спортсменка Аніта Луценко назвала формулу ідеальної ваги. Цією інформацією вона поділилася зі своїми підписниками в Instagram.

"Багатьох хвилює, яка правильна вага для їхнього росту. Але немає такого чіткого поняття", – стверджує Аніта. Виявляється, поняття "ідеальна вага" – це вага, з якого людина проживе максимально довге життя.

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"Бути надхудим – модно, але не здорово. Надлишок зайвої ваги також не стимулює здоров'я розквітати. Я завжди дивлюся на якість шкіри, поставу, гнучкість (це, до речі, один з найкрутіших показників здоров'я), кола під очима і на волосся більше, ніж на вагу. Бо худа, але виснажена людина – гірше, ніж людина з нормальною вагою або трохи більше "норми", але наповнена здоров'ям і якістю", – впевнена Луценко.

Спортсменка також додала, що при її зрості у 169 см вага становить 55-57 кг.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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