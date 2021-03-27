Вчені назвали найсексуальнішу рису характеру

Американські вчені за допомогою дослідження з'ясували, яка риса характеру людини є "найсексуальнішою". Саме ця риса найбільше приваблює представників протилежної статі.

В експерименті взяли участь понад 800 осіб. Професор психології Пет Барклай ставив респондентам питання щодо стосунків, наскільки вони готові допомагати іншим, зокрема, чи можуть стати донором або пожертвувати гроші в благодійні організації тощо. Про це пише nlm.

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В результаті дослідження, експерти з'ясували, що безкорисливі люди, незалежно від віку і характеру, мали більший успіх на побаченнях і для них не становило жодних проблем знайти собі партнера, в порівнянні з тими, хто не мав такої якості. Тобто, безкорисливість стала найсексуальнішою рисою характеру людини.

Дослідників здивувало, що ця якість залишила позаду впевненість в собі, почуття гумору і чесність, які, як правило, чоловіки і жінки, шукають у своєму супутнику життя. Відзначається, що безкорисливість як риса характеру полегшує життя, формує абсолютно нове, позитивне мислення, змушує подивитися на світ іншими очима.

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