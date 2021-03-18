Що заважає знакам Зодіаку знайти своє кохання

Деякі люди часто залишаються наодинці, втрачаючи можливість побудувати свої ідеальні стосунки. Астрологи розповіли, що саме заважає кожному зі знаків Зодіаку влаштувати особисте життя.

Самотність не завжди є вибором людини, адже певні риси характеру можуть серйозно впливати на наявність та якість стосунків, передає slovofraza. Що ж стає на заваді у пошуках кохання кожному зі знаків Зодіаку?

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Овен: імпульсивність . Дуже часто представники цього знаку Зодіаку спершу говорять, а вже тоді думають. Інколи від наслідків такої поведінки не рятує жодна харизматичність, тому цим людям варто проявляти дипломатичність та продумувати свої слова наперед.

. Дуже часто представники цього знаку Зодіаку спершу говорять, а вже тоді думають. Інколи від наслідків такої поведінки не рятує жодна харизматичність, тому цим людям варто проявляти дипломатичність та продумувати свої слова наперед. Телець: завищена самооцінка. Важко повірити, але ці добряки справді дуже люблять себе і не готові віддавати цю любов комусь іншому. Звісно ж, це є проблемою лише на початку стосунків, адже з часом важко знайти турботливішу людину.

Близнюки: байдужіст ь. Дуже часто представники цього знаку поводяться з тими, хто їм подобається, там само, як і з рештою оточення. Вони не виділяють другу половинку, не проявляють вдосталь уваги.

ь. Дуже часто представники цього знаку поводяться з тими, хто їм подобається, там само, як і з рештою оточення. Вони не виділяють другу половинку, не проявляють вдосталь уваги. Рак: надто швидкі або надто повільні . Люди цього знаку часто впадають у крайнощі, намагаючись підкорити чиєсь серце. З одними вони готові клястись у коханні на другу зустріч, а з іншими бояться проявляти бодай якусь ініціативу.

. Люди цього знаку часто впадають у крайнощі, намагаючись підкорити чиєсь серце. З одними вони готові клястись у коханні на другу зустріч, а з іншими бояться проявляти бодай якусь ініціативу. Лев: домінування . Їм настільки подобається демонструвати те, що вони кращі за всіх та у всьому, що часто опиняються наодинці зі своїм его. У стосунках ж повинна бути рівність або хоча б здорова конкуренція.

. Їм настільки подобається демонструвати те, що вони кращі за всіх та у всьому, що часто опиняються наодинці зі своїм его. У стосунках ж повинна бути рівність або хоча б здорова конкуренція. Діва: недовірливість. Такі люди постійно підозрюють інших у якійсь брехні. Їх так часто захоплюють детективні думки, що з часом вони можуть просто не помічати різницю між ними та реальністю.

Терези: флірт з усіма. Дуже часто представники цього знаку й не помічають, як опиняються у центрі уваги інших. Їхня природна харизма та любов фліртувати частенько не надто припадає до душі другим половинкам.

Дуже часто представники цього знаку й не помічають, як опиняються у центрі уваги інших. Їхня природна харизма та любов фліртувати частенько не надто припадає до душі другим половинкам. Скорпіон: надто швидкі . Такі люди постійно хочуть пришвидшити плин подій, а також із радістю віддають всю енергію партнерові. Але до такого готовий далеко не кожен. Тому Скорпіонам потрібно вміти знаходити золоту середину та зупиняти себе від шалених ідей.

. Такі люди постійно хочуть пришвидшити плин подій, а також із радістю віддають всю енергію партнерові. Але до такого готовий далеко не кожен. Тому Скорпіонам потрібно вміти знаходити золоту середину та зупиняти себе від шалених ідей. Стрілець: прагнення свободи. Для них настільки важливо почуватись вільними, що часто саме слово "стосунки" їх лякає. Але з часом Стрільці розуміють, що кохання та клітка - різні речі.

Козеріг: замкнутість . Саме обережність та небажання розкривати свої почуття та думки й заважають цим людям підтримувати міцні стосунки. Потрібно вміти ділитись хорошим з тими, хто справді цього вартий.

. Саме обережність та небажання розкривати свої почуття та думки й заважають цим людям підтримувати міцні стосунки. Потрібно вміти ділитись хорошим з тими, хто справді цього вартий. Водолій: ревність . Такі люди прагнуть бути найкращими друзями, єдиними коханими і не хочуть мати конкурентів у жодних стосунках. Тому часто вони роблять коханих заручниками власних почуттів.

. Такі люди прагнуть бути найкращими друзями, єдиними коханими і не хочуть мати конкурентів у жодних стосунках. Тому часто вони роблять коханих заручниками власних почуттів. Риби: відсутність ініціативи. Їм легше відпустити ситуацію та покластись на долю, що не надто подобається потенційним партнерам. Тому Рибам радять не боятись робити перший і наступні кроки.

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