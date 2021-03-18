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Що заважає знакам Зодіаку знайти своє кохання
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Деякі люди часто залишаються наодинці, втрачаючи можливість побудувати свої ідеальні стосунки. Астрологи розповіли, що саме заважає кожному зі знаків Зодіаку влаштувати особисте життя.
Самотність не завжди є вибором людини, адже певні риси характеру можуть серйозно впливати на наявність та якість стосунків, передає slovofraza. Що ж стає на заваді у пошуках кохання кожному зі знаків Зодіаку?
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- Овен: імпульсивність. Дуже часто представники цього знаку Зодіаку спершу говорять, а вже тоді думають. Інколи від наслідків такої поведінки не рятує жодна харизматичність, тому цим людям варто проявляти дипломатичність та продумувати свої слова наперед.
- Телець: завищена самооцінка. Важко повірити, але ці добряки справді дуже люблять себе і не готові віддавати цю любов комусь іншому. Звісно ж, це є проблемою лише на початку стосунків, адже з часом важко знайти турботливішу людину.
- Близнюки: байдужість. Дуже часто представники цього знаку поводяться з тими, хто їм подобається, там само, як і з рештою оточення. Вони не виділяють другу половинку, не проявляють вдосталь уваги.
- Рак: надто швидкі або надто повільні. Люди цього знаку часто впадають у крайнощі, намагаючись підкорити чиєсь серце. З одними вони готові клястись у коханні на другу зустріч, а з іншими бояться проявляти бодай якусь ініціативу.
- Лев: домінування. Їм настільки подобається демонструвати те, що вони кращі за всіх та у всьому, що часто опиняються наодинці зі своїм его. У стосунках ж повинна бути рівність або хоча б здорова конкуренція.
- Діва: недовірливість. Такі люди постійно підозрюють інших у якійсь брехні. Їх так часто захоплюють детективні думки, що з часом вони можуть просто не помічати різницю між ними та реальністю.
- Терези: флірт з усіма. Дуже часто представники цього знаку й не помічають, як опиняються у центрі уваги інших. Їхня природна харизма та любов фліртувати частенько не надто припадає до душі другим половинкам.
- Скорпіон: надто швидкі. Такі люди постійно хочуть пришвидшити плин подій, а також із радістю віддають всю енергію партнерові. Але до такого готовий далеко не кожен. Тому Скорпіонам потрібно вміти знаходити золоту середину та зупиняти себе від шалених ідей.
- Стрілець: прагнення свободи. Для них настільки важливо почуватись вільними, що часто саме слово "стосунки" їх лякає. Але з часом Стрільці розуміють, що кохання та клітка - різні речі.
- Козеріг: замкнутість. Саме обережність та небажання розкривати свої почуття та думки й заважають цим людям підтримувати міцні стосунки. Потрібно вміти ділитись хорошим з тими, хто справді цього вартий.
- Водолій: ревність. Такі люди прагнуть бути найкращими друзями, єдиними коханими і не хочуть мати конкурентів у жодних стосунках. Тому часто вони роблять коханих заручниками власних почуттів.
- Риби: відсутність ініціативи. Їм легше відпустити ситуацію та покластись на долю, що не надто подобається потенційним партнерам. Тому Рибам радять не боятись робити перший і наступні кроки.
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