4 речі, які не можна робити одразу після розставання

Розставання – це завжди важко. Знадобиться чимало часу, щоб прийти в себе. У цей період можна трохи пожаліти себе, проте є речі, яких в жодному разі не можна робити.

Постарайся не експериментувати зі своєю зовнішністю

З новою стрижкою в нове життя – це добре. Але почекай трохи, поки заспокоїшся. Тому що в гніві або засмучених почуттях ти ризикуєш зігнати відчай на волоссі, а жахлива зачіска оптимізму тобі не додасть. Не кажучи вже про пірсинг і татуювання, про які можна сильно пошкодувати через місяць чи два. Про це пише herway.

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Не варто ділитися усім в соціальних мережах

У хвилину розставання нас усіх мотає на емоційних американських гірках. От тільки знати про те, що з тобою діється, нікому, крім найближчих людей, не обов'язково. Інстаграм і фейсбук – не твій особистий щоденник. Потім буде дуже незручно.

Дружбу з колишніми відклади на потім

Для когось домовленість "залишитися друзями" – це просто спосіб підсолодити пігулку. Хтось і справді дружить багато років. Але початок цих нових, приятельських відносин варто відстрочити. Зараз нічого хорошого з цього не вийде. Спершу треба охолонути, пробачити, змиритися, звикнути до того, що ваш статус стосунків змінився.

Не "забивай" на себе

Коли переживаєш важке розставання, то найменше думаєш про приготування здорової їжі, походи в тренажерний зал або миття голови. Тобі здається, що все це вже не має ніякого сенсу. А дарма! Саме завдяки цим речам ти швидше усвідомлюєш, як ти хороша, гарна, жадана і що заслуговуєш найкращого. Дозволь собі два дні полежати під ковдрою і посумувати, але на третій візьми себе в руки, сходи на манікюр, потіш себе смачною і корисною їжею.

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