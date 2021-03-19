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4 речі, які не можна робити одразу після розставання

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Розставання - фото 1
Розставання / popsugar

Розставання – це завжди важко. Знадобиться чимало часу, щоб прийти в себе. У цей період можна трохи пожаліти себе, проте є речі, яких в жодному разі не можна робити.

Постарайся не експериментувати зі своєю зовнішністю

З новою стрижкою в нове життя – це добре. Але почекай трохи, поки заспокоїшся. Тому що в гніві або засмучених почуттях ти ризикуєш зігнати відчай на волоссі, а жахлива зачіска оптимізму тобі не додасть. Не кажучи вже про пірсинг і татуювання, про які можна сильно пошкодувати через місяць чи два. Про це пише herway.

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Не варто ділитися усім в соціальних мережах

У хвилину розставання нас усіх мотає на емоційних американських гірках. От тільки знати про те, що з тобою діється, нікому, крім найближчих людей, не обов'язково. Інстаграм і фейсбук – не твій особистий щоденник. Потім буде дуже незручно.

Дружбу з колишніми відклади на потім

Для когось домовленість "залишитися друзями" – це просто спосіб підсолодити пігулку. Хтось і справді дружить багато років. Але початок цих нових, приятельських відносин варто відстрочити. Зараз нічого хорошого з цього не вийде. Спершу треба охолонути, пробачити, змиритися, звикнути до того, що ваш статус стосунків змінився.

4 речі, які не можна робити одразу після розставання - фото 452216

Не "забивай" на себе

Коли переживаєш важке розставання, то найменше думаєш про приготування здорової їжі, походи в тренажерний зал або миття голови. Тобі здається, що все це вже не має ніякого сенсу. А дарма! Саме завдяки цим речам ти швидше усвідомлюєш, як ти хороша, гарна, жадана і що заслуговуєш найкращого. Дозволь собі два дні полежати під ковдрою і посумувати, але на третій візьми себе в руки, сходи на манікюр, потіш себе смачною і корисною їжею.

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