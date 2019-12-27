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Вчені назвали найкращий вік для батьківства

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Щасливий татусь - фото 1
Щасливий татусь / tvoymalysh

Дослідники з'ясували, в якому віці чоловікам найкраще заводити дитину.

Так, за словами вчених, ставати батьком варто в період від 30 до 40 років.

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Експерти пояснюють це тим, що саме в такому віці чоловіки готові до того, щоб стати татом і нести відповідальність за дитину. До того ж, їх фізичні показники, як і раніше залишаються на високому рівні, а соціальні вже досягли необхідного рівня.

Медики згодні з думкою дослідників і підтверджують, що вірогідність зачаття здорового і повноцінного малюка вища у чоловіків, які вже переступили 30-річний рубіж. Але і відкладати цей процес в довгий ящик теж не варто. Після сорока років вже з'являються ризики, що у дитини можуть бути різні захворювання, в тому числі, аутизм.

Вчені назвали найкращий вік для батьківства - фото 376650

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Джерело: tvoymalysh
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