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Австралійські батьки перевозять торти акуратніше, ніж дітей
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Більшість батьків з Австралії перевозять кондитерські вироби дбайливіше, ніж власних дітей. Про це дізналася аналітична компанія YouGov, опитавши тисячу водіїв з дітьми.
Респонденти відповідали на два питання: як вони зазвичай водять, коли в машині діти, і наскільки акуратно їдуть, якщо в салоні замість дитини є торт "Павлова" – традиційний атрибут різдвяних свят, крихкий десерт з безе зі збитими вершками і фруктами. На перше питання відповіді були надихаючими: половина водіїв повідомили, що возять дітей акуратно, ще 12% – дуже акуратно.
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Але відповіді на наступне питання показали, що 95% опитаних перевозять десерт дбайливіше, ніж дітей. Більшість водіїв, доставляючи нащадків, частіше їздять швидше і відповідають на телефонні дзвінки. З тортом в салоні вони собі такого не дозволяють.
Опитування водіїв було проведено спільно зі страховою компанією NRMA. Статистика знадобилася їй для соціальної реклами, яка закликає австралійців їздити акуратніше.
Ми часто не особливо виявляємо обережність, коли в салонах наших автомобілів сидять рідні, проте коли на передньому сидінні з'являється ніжний і крихкий вершковий десерт, ми стаємо суперуважними водіями. У ці святкові дні ми хочемо нагадати австралійцям: берегти варто те, що їм дійсно цінне – близьких і коханих, – йдеться на сайті NRMA.
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