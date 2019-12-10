Порятунок для батьків: створено робота, який сортує кубики LEGO

Винахідник створив на основі штучного інтелекту сортувальник для деталей конструктора LEGO. Пристрій використовує нейронну мережу для ідентифікації, класифікації та організації пластикових деталей ефективніше, ніж це могла б зробити людина.

Сортувальник деталей створений винахідником Даніелем Вестом з більш ніж 10 тисяч частинок такого ж конструктора. Деталі завантажуються на рухому стрічку, по якій потрапляють на сортування, де встановлена ​​камера, яка знімає всі деталі на відео.

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Потім мінікомп'ютер Raspberry Pi обробляє відеопотік і передає дані на ноутбук, на якому запущений додаток, що і є надточною нейронною мережею. Кероване штучним інтелектом програмне забезпечення порівнює кожен елемент з базою даних, що містить 3D-моделі кожного елемента LEGO, коли-небудь створеного.

Як тільки штучний інтелект зіставляє деталь з номером деталі, вона відправляє дані назад сортувальнику, який в цей момент знає, в яку з 18 корзин помістити елемент. Машина обробляє приблизно одну "цеглинку" кожні дві секунди.

Такі творіння підкреслюють гнучкість LEGO як будівельної платформи. Маленькі діти можуть скласти кубики, щоб створити прості об'єкти, в той час як діти старшого віку і дорослі можуть розробити справді ефективні апаратні засоби, додаючи технологію в конструктор.

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