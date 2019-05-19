Вчені назвали найкориснішу зелень

Фахівці довели, що петрушка – це не тільки смачно, але ще й дуже корисно. У 100 грамах цієї зелені міститься 133 міліграмів вітаміну С, який стимулює вироблення колагену.

Петрушка – рослина з корисним листям, насінням і коренем. Ця зелень низькокалорійний продукт. Всього 45 ккал містяться в 100 г.

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Для хорошого зору. За зміцнення зору в петрушці відповідають такі мікроелементи:

антиоксиданти, які захищають клітини від дії окисного стресу

вітамін А, важливий для правильного бачення, дозволяє адаптуватися в темряві

вітамін С знижує ризик розвитку старечої катаракти

Для міцного серця. У листі петрушки близько 554 мг калію на 100 г, що дозволяє їй збільшувати виведення натрію через нирки і знижувати артеріальний тиск.

Петрушка: користь і шкода для організму людини

Крім цього, цей вид зелені є одним з найкращих джерел поживних речовин з антиоксидантною дією: вітамін С, А, Е, марганець, цинк, мідь і флавоноїди.

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