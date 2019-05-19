Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Дункан Лоуренс

Вчені назвали найкориснішу зелень

  • 6
Петрушка допоможе відновити зір - фото 1
Петрушка допоможе відновити зір / agravery

Фахівці довели, що петрушка – це не тільки смачно, але ще й дуже корисно. У 100 грамах цієї зелені міститься 133 міліграмів вітаміну С, який стимулює вироблення колагену.

Петрушка – рослина з корисним листям, насінням і коренем. Ця зелень низькокалорійний продукт. Всього 45 ккал містяться в 100 г.

І ще: Медики розповіли, чому не всім можна ставати вегетаріанцями

Для хорошого зору. За зміцнення зору в петрушці відповідають такі мікроелементи:

  • антиоксиданти, які захищають клітини від дії окисного стресу
  • вітамін А, важливий для правильного бачення, дозволяє адаптуватися в темряві
  • вітамін С знижує ризик розвитку старечої катаракти

Для міцного серця. У листі петрушки близько 554 мг калію на 100 г, що дозволяє їй збільшувати виведення натрію через нирки і знижувати артеріальний тиск.

Петрушка: користь і шкода для організму людини - фото 328562
Петрушка: користь і шкода для організму людини

Крім цього, цей вид зелені є одним з найкращих джерел поживних речовин з антиоксидантною дією: вітамін С, А, Е, марганець, цинк, мідь і флавоноїди.

Читайте також: Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото

Джерело: inmoment
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 651
Євробачення 2019: результати голосування у другому півфіналі
  • 17 травня, 00:05
  • 408
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 481
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа