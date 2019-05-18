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Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото
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Ресторани, кафе та різноманітні заклади сьогодні намагаються вразити відвідувачів не лише якістю та їжею, а й виглядом страв. Але ці люди точно перегнули планку, адже подача страв викликає незвичайні емоції!
Сьогодні мало кого вразиш просто смачними смаколиками у закладах, тому власники та менеджери починають працювати над виглядом і подачею їжі. Звісно ж, не завжди це виходить вдало, а в деяких випадках змушує відвідувачів фіксувати шедеври харчового і не лише мистецтва на камеру. Готові побачити найкреативнішу подачу страв?
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Джерело всіх фото: zefirka.net
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