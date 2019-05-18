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Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото

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Подача страв у закладах, яка вражає - фото 1
Подача страв у закладах, яка вражає

Ресторани, кафе та різноманітні заклади сьогодні намагаються вразити відвідувачів не лише якістю та їжею, а й виглядом страв. Але ці люди точно перегнули планку, адже подача страв викликає незвичайні емоції!

Сьогодні мало кого вразиш просто смачними смаколиками у закладах, тому власники та менеджери починають працювати над виглядом і подачею їжі. Звісно ж, не завжди це виходить вдало, а в деяких випадках змушує відвідувачів фіксувати шедеври харчового і не лише мистецтва на камеру. Готові побачити найкреативнішу подачу страв?

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Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328427

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328428

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328429

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328431

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328432

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328433

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328434

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328430

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328435

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328436

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328437

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328438

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328439

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328440

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328441

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328442

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328443

Епічна подача їжі у закладах, яка здивує кожного: фото - фото 328444

Джерело всіх фото: zefirka.net

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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