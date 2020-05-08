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Вчені назвали головний канал поширення COVID-19

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COVID-19 - фото 1
COVID-19 / starkon

Найбільший вплив на приріст випадків COVID-19 у світі мали авіаперевезення. Про це йдеться в дослідженні Федерального університету Байї в Бразилії, результати якого були опубліковані на сайті Medrxiv.

Зазначається, що фахівці проаналізували вплив соціально-економічних, кліматичних і транспортних факторів на поширення хвороби.

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Дослідники дійшли висновку, що країни, які заборонили міжнародні авіаперевезення, домоглися більшого успіху в боротьбі з інфекцією в порівнянні з державами, які досі не вжили такі заходи.

На думку вчених, обмеження пасажирських авіаперельотів і закриття кордонів може сприяти зменшенню темпу зростання хворих. Також наголошується, що поширення COVID-19 значно скоротиться, якщо будуть удосконалені заходи тестування і контролю на борту літаків.

Вчені назвали головний канал поширення COVID-19 - фото 402744

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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