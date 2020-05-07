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Як правильно утилізовувати маски і рукавиці
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МОЗ та фахівці продовжують ділитись відповідями на найпопулярніші питання що пандемії коронавірусу. Цього разу експерти розповіли, як правильно викидати медичні маски і рукавиці після використання.
У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати українців про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, який щодня ділиться порадами та важливими даними. Нещодавно фахівці визначили прості правила утилізації масок і рукавиць.
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"Просто викинути у смітник – не варіант. Використані маски і рукавички можуть бути джерелом інфекції, тому їх треба правильно підготувати до утилізації", – наголошують у повідомленні.
Як правильно викидати маски і рукавиці:
- Обробити все антисептиком;
- Покласти у цілий пакет (рекомендовано з zip-lock) та добре зав'язати;
- До утилізації поставити такий пакет у недоступному місці для домашніх улюбленців чи дітей;
- Перевірити службу з утилізації ЗІЗ (засобів індивідуального захисту) на наявність ліцензії для роботи з такими відходами;
- Дізнатись, де і як буде відбуватися збір, досортування, переробка та утилізація.
⠀
"У Києві маски і рукавички можна буде здати в службу "Україна без сміття". Їх збиратимуть на високотемпературне спалювання, але вже після відкриття станції", – відзначають експерти.
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