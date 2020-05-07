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Коронавірус Карантин День матері

Як правильно утилізовувати маски і рукавиці

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Як правильно викидати маски

МОЗ та фахівці продовжують ділитись відповідями на найпопулярніші питання що пандемії коронавірусу. Цього разу експерти розповіли,  як правильно викидати медичні маски і рукавиці після використання.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати українців про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, який щодня ділиться порадами та важливими даними. Нещодавно фахівці визначили прості правила утилізації масок і рукавиць.

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"Просто викинути у смітник не варіант. Використані маски і рукавички можуть бути джерелом інфекції, тому їх треба правильно підготувати до утилізації", – наголошують у повідомленні.

Як правильно викидати маски - фото 402499
Як правильно викидати медичні маски

Як правильно викидати маски і рукавиці:

  • Обробити все антисептиком;
  • Покласти у цілий пакет (рекомендовано з zip-lock) та добре зав'язати;
  • До утилізації поставити такий пакет у недоступному місці для домашніх улюбленців чи дітей;
  • Перевірити службу з утилізації ЗІЗ (засобів індивідуального захисту) на наявність ліцензії для роботи з такими відходами;
  • Дізнатись, де і як буде відбуватися збір, досортування, переробка та утилізація.


"У Києві маски і рукавички можна буде здати в службу "Україна без сміття". Їх збиратимуть на високотемпературне спалювання, але вже після відкриття станції", – відзначають експерти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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