5 корисних властивостей домашнього сиру, які треба знати

При відсутності індивідуальних протипоказань сир потрібно обов'язково включати до раціону харчування. На думку фахівців, він входить у топ-10 найбільш важливих продуктів на столі людини.

Які ж властивості сиру дієтологи вважають найбільш корисними для здоров'я?

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Насичує і спалює жир. Як зазначає лікарі-дієтологи, сир надовго продовжує відчуття ситості, не шкодячи обміну речовин, – вживати його можна навіть перед сном. Сир ідеальний для людей, які серйозно ​​стежать за фігурою: він засвоюється навіть при непереносимості лактози, містить багато білка та корисних мікроорганізмів, а завдяки присутності амінокислоти метіоніну діє як ефективний спалювач жиру.

Корисний при хронічних хворобах. Сир прекрасно вписується в харчування людей, які страждають від набряків, гіпертонічної хвороби або захворювань печінки. Інша властивість сиру – насиченість кальцієм – робить його вкрай корисним для літніх людей, які стикаються з проблемами стоншування та крихкості кісткової тканини.

Домашній сир надзвичайно корисний для організму

Знімає стрес. Вживання сиру сприяє синтезу "гормону радості" серотоніну з амінокислоти триптофану. Як джерело холіну сир покращує стан нервової системи та функціонування мозку – його регулярна присутність в раціоні допомагає краще спати, менше нервуватися, легше переносити буденні стреси.

Підвищує імунітет. У сирі міститься багато корисних бактерій, які покращують баланс кишкової мікрофлори, пригнічують розмноження у ній патогенних організмів, що ведуть до розвитку різних недуг.

Перешкоджає атеросклерозу. Постійна присутність сиру в раціоні служить ефективною профілактикою атеросклеротичних процесів. Атеросклероз – це порушення, при якому в судинах "застрягає" холестерин, а судинні стінки ущільнюються і втрачають еластичність: в результаті звужується просвіт судин і ускладнюється кровообіг, що різко збільшує ймовірність інфарктів і інсультів. Амінокислоти, що містяться у складі сиру, дуже корисні тим, що сприяють інтенсивному виведенню з організму токсичних сполук, через які розвиваються подібні відхилення.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не полінуйтесь приготувати на сніданок сирники.

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