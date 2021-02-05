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Броколі проти цвітної капусти: що корисніше

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Броколі і цвітна капуста - фото 1
Броколі і цвітна капуста / lifehacker

Цвітна капуста і броколі – корисні овочі. Багато хто їх помилково плутає, завдяки схожому зовнішньому вигляду. Відмінність броколі від цвітної капусти в тому, що для капусти типове маленьке і округле листя.

Цвітна капуста – однорічна рослина. Її суцвіття білого, трохи жовтуватого кольору, зрідка зелені. Стебло рослини може досягати сімдесяти сантиметрів, закінчується плодоносною головкою.

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Броколі вважається підвидом цвітної капусти. Її бутони частіше зеленого кольору, іноді бувають фіолетовими. Кущ доволі високий: до дев'яноста сантиметрів.

Ви сильно помиляєтеся, якщо думаєте, що найвищий вміст вітаміну C в цитрусових. Насправді лідерські позиції тут займає цвітна капуста. Всього сто грамів цвітної капусти, і ви отримуєте добову норму вітаміну. Біотин, відомий засіб від запальних захворювань шкіри, також міститься у цвітній капусті в великих кількостях. Зазвичай, при проблемах зі шлунково-кишковим трактом капусту їсти не рекомендують, але це не стосується цвітної капусти, яка містить легко засвоювану клітковину.

Але навіть вона не може зрівнятися з броколі. Цей підвид містить повний набір мікроелементів, в тому числі залізо, цинк і калій. Всього в ста грамах цієї капусти 150% денної норми вітамінів В і С. Броколі показано до вживання хворим на виразку шлунку, бо ця капуста містить сульфорафан.

Броколі проти цвітної капусти: що корисніше - фото 446408

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Джерело: ivona.bigmir.net
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